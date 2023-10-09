Мужчине отрезало руку поездом на станции «Вешняки» в Москве
Мужчину сбил поезд на станции «Вешняки» МЦД-3. Из-за столкновения пострадавшему отрезало руку. Об этом сообщил «360» источник в экстренных службах.
По данным источника, мужчина находится в сознании. К месту происшествия выехали сотрудники скорой помощи.
О других подробностях происшествия не сообщалось.
Ранее тело мужчины обнаружили между путей у платформы в Новой Москве. Труп нашли утром 3 октября в ТиНАО в поселении Кокошкино в 20 метрах от одноименной станции.
Также под колесами электрички погиб человек 18 сентября. Несчастный случай произошел в понедельник на 1-й Мытищинской улице на платформе «Москва-3».