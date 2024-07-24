Мужчине оторвало стопы из-за взрыва машины в Москве

В машине находились мужчина и женщина, последняя не получила травм. Мужчине в результате взрыва оторвало стопы. Его осмотрели врачи скорой помощи, после чего госпитализировали в Боткинскую больницу.

Взрыв произошел в Toyota Land Cruiser Prado. Повреждения получили два находившихся рядом автомобиля: Honda CR-V и Lada Granta. На место прибыли сотрудники полиции. Специалисты выясняют причины случившегося.

Очевидица рассказала 360.ru, что проснулась от громкого взрыва под окном.

«Услышала только взрыв и вместе с ним звук разбивающихся стекол и запах гари. Подумала, что дом взорвался, выглянула в окно и увидела взорванную машину», - поделилась девушка.

Еще одна свидетельница случившегося отметила, что ударная волна дошла до 25 этажа. Скорая прибыла через 10 минут. По словам другой очевидицы, взрыв был очень громкий.

«Выглянула в окно, оказывается, взорвалась машина. Пострадавших не было видно. Минут через 10 снова выглянула, на земле лежал под пледом мужчина/парень. Его увезли на скорой. Минут через 10 приехали все службы, пожарные чуть раньше», - заявила она.

Накануне в Строгине на проезжей части загорелась машина. Очевидица заметила охваченное огнем авто, когда ехала по трассе. ДТП со спецтехникой произошло перед тоннелем.