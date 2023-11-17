Мужчине дали пять лет колонии за попытку изнасилования двух незнакомок на юге Москвы

По данным ведомства, житель столицы вечером 7 июля рядом с жилым домом на улице Симоновский вал напал на прохожую и попытался ее изнасиловать. Женщине удалось вырваться из рук злоумышленника. Однако он не успокоился и нашел другую жертву уже около дома неподалеку от Крутицкой набережной.

В пресс-службе СК уточнили, что на допросе мужчина признался в содеянном. Следователи также выяснили, что его раньше судили за особо тяжкое преступление. На днях школьница из Москвы сообщила, что на концерте в одном из столичных ТРЦ ее попытались изнасиловать. Во время выступления Стаса Костюшкина ее домогался мужчина.