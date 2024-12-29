Мужчина заживо сгорел в переделанном под автосервис гараже в Москве
Житель Москвы не смог выйти из гаража, в котором произошел пожар. Прибывшие на место спасатели вскрыли дымящуюся постройку и нашли внутри тело мужчины, сообщил источник 360.ru экстренных службах.
Внутри гаража прозвучали взрывы. Предположительно, причиной пожара стали вспыхнувшие автозапчасти и складируемые вещи.
«Очаг найден, в гараже происходят хлопки», - отметил собеседник 360.ru.
ЧП произошло в районе Сокол, в Светлом проезде. Площадь пожара составила примерно 20 квадратных метров. Спасатели локализовали, а затем ликвидировали возгорание.
«В гаражах находятся два автомобиля. Предположительно, гаражи переделаны под автосервис, проводим эвакуацию автомобилей из гаража», - добавил источник 360.ru.
Ранее автомобиль загорелся на паркинге многоэтажного дома на северо-западе Москвы. Пожарные потушили огонь, информация о пострадавших не поступала. Автомобиль сгорел дотла.