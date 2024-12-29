29 декабря 2024, 07:32

Мужчина заживо сгорел в переделанном под автосервис гараже в Москве

РИА «Новости»
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Житель Москвы не смог выйти из гаража, в котором произошел пожар. Прибывшие на место спасатели вскрыли дымящуюся постройку и нашли внутри тело мужчины, сообщил источник 360.ru экстренных службах.

Внутри гаража прозвучали взрывы. Предположительно, причиной пожара стали вспыхнувшие автозапчасти и складируемые вещи.

«Очаг найден, в гараже происходят хлопки», - отметил собеседник 360.ru.

ЧП произошло в районе Сокол, в Светлом проезде. Площадь пожара составила примерно 20 квадратных метров. Спасатели локализовали, а затем ликвидировали возгорание.

«В гаражах находятся два автомобиля. Предположительно, гаражи переделаны под автосервис, проводим эвакуацию автомобилей из гаража», - добавил источник 360.ru.

Ранее автомобиль загорелся на паркинге многоэтажного дома на северо-западе Москвы. Пожарные потушили огонь, информация о пострадавших не поступала. Автомобиль сгорел дотла.

Пожары Москва
29 декабря 2024, 07:43
Число подтвержденных жертв авиакатастрофе в Муане выросло до 85
Global Look Press
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Число подтвержденных жертв авиакатастрофы в Южной Корее возросло до 85. Об этом со ссылкой на пожарные службы сообщило агентство Yonhap.

Летевший рейсом Муан - Бангкок пассажирский лайнер при посадке влетел в ограждение и загорелся. На борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа. Пожарным удалось спасти двоих.

Сначала в Сети появилась информация, что авиакатастрофа могла произойти из-за столкновения с птицами. Позже появились кадры, на которых видно, что лайнер выкатился за пределы ВВП и вспыхнул сразу после столкновения. Причиной, предположительно, стали проблемы с выдвижением шасси.

Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 07:18
Число погибших в авиакатастрофе в Муане увеличилось до 179 человек
Unsplash
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На борту разбившегося в южнокорейском городе Муан самолета был 181 человек. Почти все они погибли, сообщило агентство Yonhap.

По его данным, выжить удалось двум людям.

Boeing 737-800 авиакомпании Jeju Air, летевший рейсом Муан - Бангкок пролетел мимо ВВП и врезался в ограждение. Авиакатастрофа произошла примерно в 9:07 утра (3:07 по московскому времени). После столкновения с оградой самолет загорелся.

На борту находились 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Большинство из них - корейцы. По информации Yonhap, этим рейсом также летели два гражданина Таиланда. Россиян на борту не было.

Предположительно, лайнер пытался приземлиться на фюзеляж из-за отказа шасси. Пилоты не смогли посадить самолет с первого раза, а со второй попытки они не смогли замедлить движение. В сети появилась видеозапись со случившимся.

Авиация Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
29 декабря 2024, 04:52
Стало известно о выживших в катастрофе в Южной Корее
Freepik
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В авикатастрофе в южнокорейском городе Муан выжили два человека. Об этом сообщило агентство Reuters.

Предварительно, выжившие находились в задней части разбившегося авиалайнера. Спасательные операции все еще продолжаются, сказал представитель пожарной охраны Муана.

При этом он не смог подтвердить ранее появившиеся данные о 28 жертвах - такую информацию приводило южнокорейское агентство Yonhap.

Южнокорейский пассажирский самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение в аэропорту в юго-западном городе Муан утром в воскресенье, 29 декабря.

Рейс авиакомпании Jeju Air совершал посадку в международном аэропорту в провинции Южная Чолла, примерно в 288 километрах от Сеула.

Самолет, на борту которого находились около 175 пассажиров и шесть членов экипажа, возвращался из Бангкока.

Исполняющий обязанности президента Южной Кореи Чхве Сан Мок отдал приказ о проведении спасательных операций на месте крушения лайнера. К настоящему моменту известно о 28 жертвах.

Катастрофы Самолеты Южная Корея Авиакатастрофа в южнокорейском аэропорту Муан
28 декабря 2024, 22:14
Мощный взрыв прогремел в жилом доме в Турции, пострадали люди
Unsplash
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Мощный взрыв разрушил часть жилого здания в провинции Коджаэли на северо-западе Турции. Об этом сообщила газета Türkiye.

Взрыв произошел на первом этаже трехэтажного жилого здания в районе Абди Ипекчи города Коджаэли. Предварительно, сдетонировал природный газ, причина происшествия пока неизвестна.

После взрыва в здании возник пожар. К месту происшествия направили множество пожарных, медицинских и полицейских бригад. Türkiye сообщила о 10 пострадавших.

Им оказали первую помощь, а затем переправили в ближайшие госпитали. Работа спасательных бригад на месте продолжается, пожар удалось оперативно ликвидировать.

Губернатор Коджаэли Ильхами Акташ подтвердил, что власти на данный момент рассматривают приоритетной версию взрыва природного газа.

Несколько дней назад, 24 декабря, взрыв также произошел на заводе боеприпасов в Турции. Погибли 11 человек, еще семеро пострадали. Здание завода обрушилось.

Кроме того, в сентябре 2024 года 20 рабочих получили ранения в результате взрыва на макаронной фабрике на северо-западе Турции.

Мощный взрыв разрушил часть жилого здания в провинции Коджаэли на северо-западе Турции. Об этом сообщила газета Türkiye.

Турция Газ Взрывы

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