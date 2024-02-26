Мужчина застрял в сорвавшемся лифте между этажами в доме на юге Москвы

Шестиклассника, оплатившего проезд в рейсовом автобусе, выгнали из салона за отсутствие справки из учебного заведения о праве на льготный проезд. Подробностями случившегося в беседе с «360» поделилась мать ребенка.

Мальчику 12 лет. В тот день, по словам женщины, сын после школы немного погулял с другом. Обычно он не ездит на автобусе, но уже наступил вечер, стоял мороз. Чтобы ребенок быстрее добрался до дома, приятель дал ему деньги на проезд.

«Там было то ли 27 рублей, то ли 24. Но на билет точно хватало, потому что детский проезд стоит 20 рублей. Сын сел в автобус, остановку проехал, ему сказали выйти, он вышел», - пояснила собеседница «360».

Причиной высадки стало то, что у ребенка не было справки о праве на льготный проезд из школы. Тот факт, что мальчику 12 лет, он не выглядит старше своего возраста, был с рюкзаком и сменкой, никого не смутил.

«Угроз не было и хамства тоже, но у меня ребенок и не даст повода для такого отношения. Тем не менее [ситуация неприятная]. Деньги при этом у него забрали. Сын повернулся и вышел. Остановка, [где его высадили,] не безлюдная. Там есть жилые дома, не пустырь, но был уже вечер, холодно, народа не так много», - добавила женщина.

По ее словам, с водителем автобуса они уже встречались в региональном СУ СК. В пресс-службе Следственного комитета ранее уже комментировали эту ситуацию и сообщали о процессуальной проверке.

Также в ведомстве отметили, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин дал указание руководителю СУ СК России по Кемеровской области - Кузбассу возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования.