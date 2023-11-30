Мужчина застрял в канализационном люке на Рублевском шоссе

Открытый колодец находится около дома на Рублевском шоссе, 14 корпус 3. Крышка лежала рядом, в люке находился мужчина. По словам заявителя, он не мог выбраться самостоятельно.

Похожий случай произошел в августе на Воробьевых горах около канатной дороги. Мужчина провалился в 20-метровый колодец. Сначала он звал на помощь, но потом умер от полученных травм. В сентябре московские спасатели вызволяли людей из люков в парке на Валовой улице и на Донецкой улице в Марьино. В последнем случае помощь медиков не потребовалась.

В Екатеринбурге подросток упал в колодец с горячей водой и получил сильные ожоги. Его достал водитель такси, а оказавшаяся рядом скорая помощь увезла в больницу. Прокуратура устроила проверку.