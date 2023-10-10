Мужчина забил до смерти своего знакомого в Москве

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В ходе следствия стало известно, что 18-летний обвиняемый нанес своему знакомому не менее шести ударов. Мужчины делали вместе ремонт в квартире жилого дома на Зеленом проспекте. Пострадавший умер на месте происшествия.

«Фигуранту предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации (убийство). Вину он не признал», - отметили в ведомстве.

На данный момент расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.

Ранее стало известно, что 49-летний мужчина умер от ножевых ранений в Москве.