Мужчина забил до смерти своего знакомого в Москве
Суд перовской межрайонной прокуратуры заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве своего знакомого. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Москвы.
В ходе следствия стало известно, что 18-летний обвиняемый нанес своему знакомому не менее шести ударов. Мужчины делали вместе ремонт в квартире жилого дома на Зеленом проспекте. Пострадавший умер на месте происшествия.
«Фигуранту предъявлено обвинение по части 1 статьи 105 Уголовного Кодекса Российской Федерации (убийство). Вину он не признал», - отметили в ведомстве.
На данный момент расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.
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