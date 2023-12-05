Мужчина взорвал гранату в толпе в Краснодарском крае

По информации источника, ЧП произошло вечером в понедельник, 4 декабря, в станице Новомалороссийской. В результате бытового конфликта 40-летний мужчина бросил взрывное устройство в людей, которые приехали к нему на «разборки».

В результате взрыва пострадали три человека, с осколочными ранениями их отвезли в районную больницу. Полицейские ввели план «Перехват», подозреваемого ищут правоохранители.

В ноябре нетрезвый посетитель бара в Воронеже бросил гранату в бармена. Женщина отделалась небольшими телесными повреждениями, хулигана задержали полицейские. Свой поступок он объяснил тем, что ему якобы продали некачественный алкоголь, писал RT.

Еще на месяц раньше житель Череповца устроил взрыв гранаты в одной из городских пекарен после отказа выдать ему выпечку бесплатно.