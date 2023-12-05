05 декабря 2023, 14:31

Мужчина взорвал гранату в толпе в Краснодарском крае

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Мужчина взорвал гранату на улице в Краснодарском крае. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, ЧП произошло вечером в понедельник, 4 декабря, в станице Новомалороссийской. В результате бытового конфликта 40-летний мужчина бросил взрывное устройство в людей, которые приехали к нему на «разборки».

В результате взрыва пострадали три человека, с осколочными ранениями их отвезли в районную больницу. Полицейские ввели план «Перехват», подозреваемого ищут правоохранители.

В ноябре нетрезвый посетитель бара в Воронеже бросил гранату в бармена. Женщина отделалась небольшими телесными повреждениями, хулигана задержали полицейские. Свой поступок он объяснил тем, что ему якобы продали некачественный алкоголь, писал RT.

Еще на месяц раньше житель Череповца устроил взрыв гранаты в одной из городских пекарен после отказа выдать ему выпечку бесплатно.

МВД РФ Взрывы Краснодарский край
05 декабря 2023, 15:54
ФСБ задержала высокопоставленную сотрудницу челябинского ФСПП
РИА «Новости»
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Первого заместителя руководителя главного управления Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области задержали по подозрению в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщило РИА «Новости».

Собеседник агентства уточнил, что первого замруководителя ГУ ФССП задержали сотрудники регионального УФСБ.

«Возбуждено уголовное дело по статье 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, - прим. ред.)», - подчеркнул источник.

В областном УФСБ агентству подтвердили свое участие в оперативном сопровождении по делу. В региональном СУ СК РФ информацию о задержании пока не прокомментировали.

Согласно данным на сайте ГУ ФССП по Челябинской области, пост первого заместителя руководителя главного управления с мая этого года занимает Полина Захарова.

Источник Ura.ru также сообщил о задержании Захаровой. По его данным, оперативные мероприятия провели в Челябинске «Есть основания полагать, что по ее указанию незаконно снимались ограничения с расчетных счетов, что способствовало должникам уйти от уплаты назначенных судом штрафов», - уточнил собеседник издания.

Челябинская область
05 декабря 2023, 11:29
Женщина с ребенком упали в шахту лифта на юго-западе Москвы
РИА «Новости»
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Женщина с трехлетним ребенком, находившиеся на первом этаже в грузовом лифте в жилом доме, провалились в шахту. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

По его информации, пострадавшие находятся в сознании и смогли выбраться из шахты. Они серьезно не пострадали.

ЧП произошло по адресу: Южнобутовская улица, 121, подъезд 8.

Муж женщины, вызвавший спасателей, в беседе с «360» рассказал, что ему позвонила жена и попросила о помощи. Его на месте происшествия не было.

Подробности произошедшего уточняются. Специальные службы уже прибыли для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств.

Ранее кабина лифта упала на лифтера в шахте многоэтажки в Южном Бутове. Сотрудник городского хозяйства выполнял ремонтные работы, когда на него упала кабина. Мужчину сильно зажало, он был в тяжелом состоянии.

Москва 2023
05 декабря 2023, 11:21
Пожилая женщина выжила после падения на рельсы в московском метро
Сайт мэра и правительства Москвы
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В московском метрополитене пожилая женщина упала на рельсы на станции «Текстильщики». Пострадавшую удалось поднять на платформу, передал источник РИА «Новости».

По информации собеседника агентства, причины происшествия неизвестны. Состояние пожилой женщины уточняется, но на платформу ее доставили в удовлетворительном состоянии. Из-за произошедшего прибывающий на станцию состав применил экстренное торможение.

«Во время остановки несколько следующих поездов на короткое время снизили скорость для соблюдения интервала», - добавили в пресс-службе столичной подземки.

На днях на станции «Театральная» с платформы упала 15-летняя девочка. Машинист вытащил ее из-под состава.

Она была в тяжелом состоянии, ее госпитализировали в детскую нейрохирургию с закрытой черепно-мозговой травмой и гематомами.

Метро Москва 2023
05 декабря 2023, 10:47
Московский пенсионер умер из-за жидкости для снятия лака
РИА «Новости»
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Пенсионер из Москвы умер после того, как выпил жидкость для снятия лака. Он перепутал флакон с лекарством. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По иныормации авторов статьи, 65-летний москвич, проживавший в районе Выхино-Жулебино, регулярно принимал медицинские препараты. Ранее мужчина перенес два инсульта, а также у него была хроническая аритмия.

Его супруга рассказала, что он перепутал тюбик от медикаментов с жидкостью для снятия лака, поэтому случайно выпил последнюю.

Пенсионеру моментально стало плохо, его экстренно госпитализировали в реанимацию. Медперсонал пытался спасти ему жизнь на протяжение недели, однако сделать это не удалось. Мужчина скончался от токсического действия разъедающих веществ. Сейчас полиция проводит проверку.

Ранее пенсионерка из Подмосковья умерла после того, как дочь пристегнула ее ремнем к батарее.

Москва 2023

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