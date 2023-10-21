Мужчина вышел на взлетную полосу в Пулково и помешал приземлиться самолету

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По информации канала, командир одного из кораблей заявил диспетчерам, что на ВПП оказался человек. В связи с ЧП самолет отправили на второй круг, в то время как служба безопасности отправилась разыскивать нарушителя.

О помехах на ВПП также сообщил второй борт. Пилот передал диспетчерам, что не может совершить посадку из-за человека на посадочной полосе. После этого сотрудники службы безопасности задержали мужчину, и посадка самолетов продолжилась в штатном режиме.

«Полиция выясняет личность нарушителя», - сообщил канал.

Ранее пассажирский Boeing 737 авиакомпании «Сибирь» вынужденно совершил посадку в Новосибирске. Авиалайнер направлялся из Москвы в Томск, но из-за неполадки не смог продолжать полет. На борту самолета находились 165 пассажиров, экипажу удалось избежать опасных последствий приземления.