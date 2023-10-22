Мужчина выпал с 26-го этажа на севере Москвы — источник
В Северном административном округе Москвы мужчина выпал с 26-го этажа жилого дома. На место прибыли представители экстренных служб, сообщил источник «360».
По его данным, ЧП случилось на Хорошевском шоссе. Мужчина умер на месте.
Других подробностей случившегося пока нет. Официальные данные не поступали.
Накануне очевидцы сообщили в экстренные службы о том, что на Халтуринской улице мужчина повис на подоконнике. На место прибыли спасатели и полицейские и начали поэтажную проверку здания. Мужчину не обнаружили.
В середине октября в Москве из окна выпал артист цирка Василий Шанин. От полученных травм он скончался.