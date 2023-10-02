Мужчина выпал из окна в Екатеринбурге

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ЧП произошло в ЖК «Рио-3» по адресу улица Хрустальногорская, 93.

«Я услышала хлопок сквозь сон, через две минуты пошла в окно смотреть, а там парень лежит», - рассказала изданию жительница дома.

По ее словам, вокруг упавшего собрались люди. Они крутили его и кричали. Женщина вызвала скорую, а упавшего мужчину накрыли черным пакетом.

Областное управление Следственного комитета пока не прокомментировало информацию о случившемся.

Ранее в Астраханской области врачи спасли жизнь девушки, которая упала с восьмого этажа во время мытья окон. В региональном Минздраве это назвали «настоящим чудом».

После падения у девушки были серьезные травмы: множественные переломы, разрыв внутренних органов, внутрибрюшное кровотечение. Состояние пациентки было критическим, а процент выживаемости при таких повреждениях очень невысок. Но врачам все же удалось спасти пострадавшую.