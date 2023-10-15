Мужчина врезался в раритетную машину в центре Москвы

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Раритетная Ferrari 365 GT 2 2 1967 года попала в аварию недалеко от делового района «Москва-Сити». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Автомобиль премиального класса за несколько сотен миллионов рублей выезжал на участок с поворотом, когда водитель другой машины въехал в нее. Вероятно, мужчина засмотрелся на красивый Ferrari.

Авария произошла на пересечении улицы Антонова-Овсеенко и 1-го Красногвардейского проезда. По предварительной информации, пострадавших нет. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее стало известно, что полицейский переехал уснувшего на дороге мужчину в пермском селе. Как стало известно, оперативник случайно переехал мужчину, который работал в местной пожарной части. Спасатель дремал на дороге в состоянии сильного алкогольного опьянения.