Мужчина в Тюменской области выстрелил в пенсионера во время охоты на бобров

Мужчина, искавший бобровые хатки, был вооружен карабином «Сайга-223» для промысловой и любительской охоты. Однако вместо грызуна он выстрелил в находившегося поблизости 63-летнего пенсионера.

Правоохранители задержали охотника и возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство. Пострадавшего с ранением брюшной полости срочно госпитализировали. Полицейские выяснили, что нефтяник использовал незарегистрированное оружие.

Ранее в Чехове охотник случайно выстрелил в пожилую соседку , когда проверял прицел нового ружья. Женщина получила ранение в голову, но выжила. Врачи считают, что из-за травмы она может частично лишиться зрения.