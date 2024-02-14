14 февраля 2024, 10:53

Мужчина в Сургуте впал в кому после игры на компьютере

РИА «Новости»
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Житель Сургута 14 февраля впал в кому после того, как много часов провел за компьютером, играя в видеоигры. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на городскую станцию скорой медицинской помощи.

В среду утром медикам поступил звонок от молодого человека, заявившего, что его отец потерял сознание. Оказалось, что мужчина до трех часов ночи играл в компьютерные игры. Вскоре у него разболелась голова, началась рвота, сопровождавшаяся судорогами. Родственники не смогли привести его в чувства.

Вскоре глава семьи впал в кому, его отправили в реанимацию. Медики оценивают состояние пациента как стабильно тяжелое. Пациенту пока не поставили точный диагноз.

Ранее в Выборге трехлетний мальчик перепутал лимонад и выпил водку вместо освежающего напитка. Ребенок впал в кому, его госпитализировали.

Больницы Мужчины
14 февраля 2024, 11:13
Фонтан забил из прорванной трубы в центре Москвы
Соцсети
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В Москве на пересечении Садового кольца и проспекта Сахарова после прорыва трубы образовался фонтан в несколько этажей. Об этом сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».

Фонтан возник на месте ремонтных работ. Во время работ строителей трубу прорвало, что и вызвало мощный выброс воды. Место происшествия уже огорожено.

О пострадавших информации не поступало.

Ранее большой участок асфальта провалился на Международной улице в Москве. Очевидцы происшествия сразу сообщили о ЧП в коммунальные службы. По счастливой случайности машин рядом с провалом не оказалось.

Несколько домов затопило в ЖК «Тушино-2018» на Волоколамском шоссе в Москве. Жильцы вычерпывали воду ведрами. Вода залила лифтовые шахты, паркинг и кладовки, пострадали личные вещи жителей комплекса. Представители управляющей организации не реагировали более двух часов.

Коммунальные аварии Ремонтные работы Москва
14 февраля 2024, 10:11
Школьники во Владивостоке застряли на дрейфующей льдине
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Несколько подростков 14 февраля застряли на отколовшейся льдине, которую уносит в сторону Японского моря. Об этом сообщил Telegram-канал Svodka25.

Школьники вышли на лед в акватории Спортивной гавани. В какой-то момент льдина откололась, поэтому они не смогли вернуться на берег.

Информация о дрейфующих на льдине подростках уже поступила в мэрию Владивостока. По данным издания, сотрудники экстренных служб уже готовятся к спасательной операции.

Ранее в центре Москвы с Малого Каменного моста упал мужчина , оказавшись на льдине. Сотрудники МЧС спасли человека. Аналогичный случай произошел в Подмосковье с двумя рыбаками, провалившимися под лед в акватории Иваньковского водохранилища.

Школьники Владивосток
14 февраля 2024, 07:52
Двое жителей Приамурья украли со стройки материалов на миллион рублей
РИА «Новости»
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Правоохранительные органы задержали двух жителей Амурской области, их подозревают в серии краж со строительных объектов на сумму более миллиона рублей. Об этом сообщили в управлении МВД по региону.

С заявлением в полицию обратился руководитель местной строительной компании. По его словам, с объекта в населенном пункте Кантон-Коммуна неизвестные украли электроинструмент и строительные материалы.

В результате оперативной работы полицейские обнаружили схрон, где злоумышленники прятали краденое. Задержанные признали свою вину, пояснив, что проникали на стройку через недостроенную крышу.

Их заподозрили в совершении аналогичного преступления в населенном пункте Чигири. Там мужчины убили собаку, чтобы вынести с участка утеплитель. Правоохранители возбудили уголовные дела о краже и жестоком обращении с животными.

Ранее в Хабаровске вооруженный мужчина ограбил отделение банка , завладев 13 миллионами рублей.

Рубль Россия Кражи
14 февраля 2024, 07:49
Учительница на Урале изранила циркулем непослушного школьника
Unsplash
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В Асбестовском городском округе Свердловской области девятилетний школьник попал в травмпункт с 27 проколами циркулем на руке. Таким способом учительница наказала его за плохое поведение. Полиция начала проверку, сообщил сайт E1.ru.

Второклассник в поселке Малышева 16 февраля вернулся домой с исколотой рукой. Он заявил отцу, что так классная руководительница наказала его за непослушание. На перемене он отобрал у девочки свой дневник и поцарапал ее циркулем. Одноклассница пожаловалась учительнице.

Во время урока женщина вывела мальчика из-за парты, взяла циркуль и стала протыкать ему кожу, спрашивая, понравилось ли. Отец отвез сына в травмпункт обработать проколы. На тыльной стороне ладони насчитали 27 ранок.

«Позже учитель прислала сообщение, извинилась, объяснила, что „дала волю эмоциям“. Я не знал, что ответить», - сказал родитель.

Учительница, по информации издания, ушла на больничный, а в школе началась служебная проверка. Руководитель пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых сообщил, что полицейские опросили участников происшествия и по итогам проверки примут процессуальное решение.

В Хабаровском крае учительница ударила девочку за рисунок в букваре и швырнула в нее книгу. Следком возбудил уголовное дело.

Драки Школы Учителя Школьники

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