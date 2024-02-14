Мужчина в Сургуте впал в кому после игры на компьютере

В среду утром медикам поступил звонок от молодого человека, заявившего, что его отец потерял сознание. Оказалось, что мужчина до трех часов ночи играл в компьютерные игры. Вскоре у него разболелась голова, началась рвота, сопровождавшаяся судорогами. Родственники не смогли привести его в чувства.

Вскоре глава семьи впал в кому, его отправили в реанимацию. Медики оценивают состояние пациента как стабильно тяжелое. Пациенту пока не поставили точный диагноз.

Ранее в Выборге трехлетний мальчик перепутал лимонад и выпил водку вместо освежающего напитка. Ребенок впал в кому, его госпитализировали.