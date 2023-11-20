Мужчина в шутку сообщил о захвате заложников на северо-востоке Москвы
В полицию поступило сообщение о том, что в жилом здании на Алтуфьевском шоссе в Москве неизвестный захватил заложников. Подозреваемого задержали. Он заявил, что это была шутка. Об этом сообщил «360» информированный источник.
По данным источника, на место происшествия прибыли два наряда полиции. Злоумышленника задержали и доставили в отдел ОВД. Он заявил, что все произошедшее было неудачной шуткой.
Еще одного шутника недавно задержали в аэропорту Шереметьево. Мужчина сообщил бортпроводникам рейса Гуанчжоу - Москва о том, что на поясе под футболкой у него спрятана бомба. Он вел себя агрессивно и не реагировал на замечания экипажа. Вызванные сотрудники полиции выяснили, что пассажир авиарейса был пьян. Однако никаких взрывных устройств при нем не обнаружили. В отношении дебошира составили административный протокол.