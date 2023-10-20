Мужчина в Новосибирской области утонул в семечках

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В публикации сказано, что происшествие случилось в селе Половинное. Там 38-летний водитель выгружал прицеп семян подсолнечника, но случайно уронил монтировку в завальную яму. Шофер решил достать ценный инструмент, однако не рассчитал силы своего веса и упал внутрь. В итоге мужчине не удалось выбраться и он задохнулся.

Ранее в Нижнем Новгороде бездомный житель погиб из-за коммунальной аварии , случившейся в подвале одного из домов. Как сообщили в пресс-службе СК России по региону, мужчина упал в яму с кипятком. Дыра образовалась после прорыва трубы. В итоге упавший получил сильнейшие ожоги, прибывшие на место врачи констатировали смерть гражданина.

Еще одна подобная история произошла в мае на юго-западе Москвы. Там мужчину засыпало грунтом во время строительных работ. Как стало известно «360», пострадавший получил серьезные травмы.