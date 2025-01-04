Мужчина в Москве выстрелил в живот беременной и пытался покончить с собой

Мужчина выстрелил в живот своей беременной подруги, а потом попытался покончить с собой. По информации Telegram-канала Baza , стрельба произошла в одной из квартир на улице Теплый Стан.

Предварительно, 27-летний москвич поссорился со своей 20-летней подругой, после чего выстрелил ей в живот. Потом он попытался совершить суицид.

Беременную пострадавшую и стрелка доставили в больницу. По предварительной информации, ребенок не пострадал. Стрелявший находится в состоянии клинической смерти. Оперативные службы выясняют обстоятельства произошедшего.

В Чувашии 2 января мужчина в костюме Деда Мороза застрелил предпринимателя в городе Канаш. Убитый ранее работал в правоохранительных органах, стрелок - бывший заключенный. Причиной преступления, предположительно, стала месть.