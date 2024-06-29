Мужчина в Москве устроил пожар на крыше и упал с нее

ЧП случилось по адресу: шоссе Энтузиастов, 15/16. В экстренные службы в 10:15 поступила информация о том, что горит крыша многоэтажного дома, а на ней сидит человек. Через несколько минут оказалось, что он упал вниз. Очевидец утверждал, что видел, как человек что-то поджигал на крыше.

Тем же утром на площади Рогожская Застава в центре Москвы загорелся автомобиль. На месте работали оперативные службы. Сотрудники ДПС были вынуждены полностью перекрыть движение транспорта по улице Рогожский Вал в сторону шоссе Энтузиастов. Водителей попросили быть аккуратнее и выбирать пути объезда.