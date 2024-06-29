29 июня 2024, 11:33

Мужчина в Москве устроил пожар на крыше и упал с нее

РИА «Новости»
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На юго-востоке Москвы мужчина, предположительно, устроил пожар на крыше, а затем упал с нее, рассказал источник 360.ru. По данным на 10:24, мужчина проявлял признаки жизни. На место направили бригаду скорой помощи и полицейских.

ЧП случилось по адресу: шоссе Энтузиастов, 15/16. В экстренные службы в 10:15 поступила информация о том, что горит крыша многоэтажного дома, а на ней сидит человек. Через несколько минут оказалось, что он упал вниз. Очевидец утверждал, что видел, как человек что-то поджигал на крыше.

Тем же утром на площади Рогожская Застава в центре Москвы загорелся автомобиль. На месте работали оперативные службы. Сотрудники ДПС были вынуждены полностью перекрыть движение транспорта по улице Рогожский Вал в сторону шоссе Энтузиастов. Водителей попросили быть аккуратнее и выбирать пути объезда.

Пожары Скорая помощь Москва
29 июня 2024, 11:43
Неизвестный пытался пронести дроны на московский автовокзал
Unsplash
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Охрана центрального московского автовокзала обнаружила у одного из посетителей коробки с четырьмя квадрокоптерами. Документов на дроны у мужчины не было. Об этом сообщил источник 360.ru.

Мужчина пытался пронести аппараты через центральный вход здания на Щелковском шоссе.

Ранее в том же районе местные жители нашли гранату. Они обратились в экстренные службы. Подозрительный предмет осмотрели и обезвредили кинологи и военные саперы. По данным источника 360.ru, никто не пострадал.

Беспилотники Москва
29 июня 2024, 11:03
Следком озвучил предварительную причину пожара в Балашихе
Пресс-служба МЧС
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Неосторожное обращение с огнем при курении могло стать причиной возникновения пожара в Балашихе, в результате которого погибли пять человек. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по Московской области.

Следователи осмотрели место ЧП и назначили судебно-медицинские и пожаро-техническая судебные экспертизы. По данным СК, все жертвы пожара погибли из-за отравления продуктами горения.

Пожары Балашиха Следственный комитет России
29 июня 2024, 09:19
Четыре человека пострадали в ДТП с асфальтоуборочной машиной в Москве
Публичное достояние
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Четыре человека пострадали в ДТП с легковушкой и асфальтоуборочной машиной в Новомосковском административном округе столицы. На месте аварии разлилось топливо. Об этом сообщил источник 360.ru.

ДТП случилось на 28-м километре Киевского шоссе при выезде с АЗС в сторону Москвы. Информация поступила в экстренные службы около 08:50. На место выехала бригада скорой помощи. Подробности уточняются.

Ранее в тот же день на площади Рогожская Застава в Москве загорелся автомобиль. Сотрудникам ДПС пришлось перекрыть проезд по улице Рогожский Вал в сторону шоссе Энтузиастов. На место выехали оперативные службы.

Скорая помощь ДТП Топливо Машины Москва
29 июня 2024, 08:20
Автомобиль загорелся на площади в центре Москвы
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Автомобиль загорелся на площади Рогожская Застава в Центральном административном округе Москвы. Об этом сообщила пресс-служба департамента транспорта столицы.

Пожар случился у дома № 2. По данным на 08:09, на месте работают представители оперативных служб. Информация о происшествии уточняется.

Из-за ЧП перекрыли движение по улице Рогожский Вал в сторону шоссе Энтузиастов. Водителей попросили выбирать пути объезда.

В середине июня на видео в Москве попал автомобиль каршеринга , загоревшийся посреди дороги. Это случилось в районе Филевского парка. Площадь распространения огня достигла трех квадратных метров. Сотрудникам ДПС пришлось перекрыть две полосы движения из трех в сторону Большой Филевской. Очевидцы опасались, что машина взорвется. На место выезжали экстренные службы. Разлива топлива не было. Информации о пострадавших не поступало.

Пожары Москва

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