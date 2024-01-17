Мужчина в Москве упал с балкона, развешивая среди ночи белье

По данным издания, 45-летний пострадавший переехал в Москву из Калужской области. Несчастный случай произошел на балконе дома на Открытом шоссе. Причем мужчина выпал с балкона среди ночи.

Он оступился и не смог удержать равновесие на скользком покрытии, и упал с большой высоты. К счастью, снег смягчил падение и пострадавший даже выжил, но получил серьезные травмы. Его экстренно госпитализировали в Городскую клиническую больницу имени Иноземцева.

Накануне мертвого студента нашли в снегу около многоэтажки в Екатеринбурге. По информации очевидцев, погибший выпал из окна.