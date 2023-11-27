Мужчина в Челябинске прострелил колено соседу из-за громкой татарской музыки

Невольный сосед прихватил травматический пистолет, спустился этажом ниже и с порога набросился на мужчину, включившего музыку. Поддерживала разозлившегося челябинца его жена.

В полицию обратился сын потерпевшего с заявлением о потасовке в квартире. В пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области сообщили Ura.ru , что пострадавшего увезли в больницу с травмой колена и ушибами. Сотрудники правоохранительных органов выяснят, откуда у нападавшего оружие.

Как писал Ural Mash, пострадавший включил народные песни для своей супруги. У женщины болезнь Паркинсона, лекарства нужно пить строго по времени. Но в тот день у больной начался приступ и супруг пытался ее отвлечь и успокоить до приема препаратов.

Ранее в Челябинске две соседей устроили дуэль на ножах из-за громкой музыки. Один из оппонентов погиб, получив два удара ножом в грудь.

Житель Челябинска прострелил колено соседу из-за громкой татарской музыки, которую тот включил для жены с болезнью Паркинсона. Как сообщил Telegram-канал Ural Mash , звуки донеслись до жильца верхнего этажа, который сам же при ремонте снял с пола звукоизоляцию.