31 мая 2024, 08:44

Мужчина в алкогольном психозе на глазах у детей открыл стрельбу с балкона в Якутске

РИА «Новости»
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В Якутске пьяный местный житель начал стрелять с балкона из нарезного ружья. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным издания, нетрезвый мужчина, находясь в квартире дома на улице Лермонтова, вышел на балкон с нарезным ружьем и начал палить по припаркованным машинам. Он выстрелил как минимум 10 раз на глазах у детей, которые находились в комнате. Его супруга в это время находилась на работе, указали авторы сообщения.

Прибывшие на место правоохранители оцепили ближайшие дворы, дом и задержали мужчину. Как выяснилось, 40-летний стрелок больше 10 дней прибывает в запое. Медики, осмотрев задержанного, диагностировали ему алкогольный психоз.

На месте происшествия работают следователи. Они установят обстоятельства случившегося. Предположительно, в результате стрельбы никто не пострадал.

На днях житель Видного со своего балкона стрелял из охотничьего ружья в воздух. На вызов очевидцев сразу приехали сотрудники Росгвардии. Они задержали дебошира.

Якутия Стрельба Алкоголь Оружие
31 мая 2024, 08:26
Прием и отправку самолетов в аэропортах Казани и Нижнекамска приостановили
РИА «Новости»
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Утром 31 мая работу двух аэропортов в Казани и Нижнекамске временно ограничили. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

По предварительным данным, над территорией республики засекли украинский беспилотник. Официальных сведений пока не поступало.

Ограничения, введенные в аэропортах, связаны с обеспечением безопасности полетов гражданских воздушных судов - это главный приоритет. Аэропорт Казани перестал принимать и отправлять самолеты в 05:57, Нижнекамска - в 06:24.

Утром в Казани зазвучали сирены воздушной тревоги, написал Telegram-канал Shot. По его данным, над республикой засекли украинский беспилотник. Официальных сведений не поступало.

Ночью беспилотный летательный аппарат ВСУ уничтожили на подлете к Воронежу.

В Краснодарском крае перехватили и ликвидировали 29 дронов и пять противокорабельных ракет «Нептун». По одному беспилотнику за ночь сбили в Тамбовской и Белгородской областях.

Беспилотники Казань Самолеты
30 мая 2024, 23:59
Один человек погиб и семеро пострадали в ДТП с минивэном в Рязанской области
Pxhere
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Легковушка и минивэн столкнулись на трассе М-5 «Урал» в Рязанской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в Шацком районе. Автомобилем Lada Granta управлял 61-летний мужчина, за рулем микроавтобуса Toyota находился 40-летний водитель.

«В результате ДТП водитель автомобиля Lada Granta погиб», - заявили в ведомстве.

Семерых пострадавших, которые ехали в микроавтобусе, госпитализировали. Среди раненых детей нет, уточнили в Госавтоинспекции.

Смертельная авария произошла ранее в Польше. Украинские подростки попытались скрыться от полиции на автомобиле Audi A4. Они мчались со скоростью 150 километров в час с выключенными фарами, в результате машина влетела в дерево.

ДТП Машины Водители Lada
30 мая 2024, 21:27
Склад с маслами и железом загорелся в Печатниках
РИА «Новости»
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Пожар разгорелся на предприятии в районе Печатников. Источник 360.ru сообщил, что пламя вырывается со склада с маслами и железом.

Пожар произошел на Южнопортовой улице. Загорелся опасный объект - на складе хранилось железо и масляные жидкости.

По информации источника, людей с территории завода вывели до приезда пожарных, скорая помощь не потребовалась.

Днем 30 мая пожарные тушили склад на улице Мартеновской в Москве. Площадь возгорания достигла четыре тысячи квадратных метров, произошло обрушение межэтажных перекрытий и кровли. В тушении участвовали 120 человек, задействовали два вертолета.

Пожары Заводы Москва
30 мая 2024, 20:48
Действовали по регламенту. Власти Воронежской области — о скандальном досмотре перед ЕГЭ
Pxhere
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Организаторы Единого госэкзамена в школе № 62 в Воронеже действовали по регламенту. Об этом 360.ru сообщили в пресс-службе департамента образования Воронежской области.

«Инструкция предусматривает прохождение, предупреждение о запрещенных предметах, которые необходимо выложить, и возврат в случае, если выпускник передал сопровождающему предметы, вызывающие срабатывание рамки металлоискателя, на еще один круг. Так и действовали наши организаторы», - отметили в ведомстве.

При этом организаторам направили рекомендации по более деликатному отношению к эмоциям выпускников при прохождении металлодетектора. Это сделали согласно требованию о создании доброжелательной и спокойной обстановки.

«Необходимо больше комментариев, разъяснений, содействия. Предполагаем, что именно непонимание, как происходит целиком процедура, что и в случае срабатывания детектора выпускники попадут в пункт проведения экзамена, и вызвало ту негативную эмоцию, которая переросла в действия, зафиксированные камерой видеонаблюдения», - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что выпускники имеют право подать апелляцию о нарушении порядка государственной итоговой аттестации прямо на пункте проведения экзамена.

«С таким заявлением на пункте никто из выпускников в этот день не обращался», - заключили в департаменте.

Ранее выпускники воронежской школы пожаловались, что их заставили раздеться для прохождения металлодетектора. Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о ситуации.

ЕГЭ Школы Экзамены Образование

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