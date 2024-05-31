Мужчина в алкогольном психозе на глазах у детей открыл стрельбу с балкона в Якутске

По данным издания, нетрезвый мужчина, находясь в квартире дома на улице Лермонтова, вышел на балкон с нарезным ружьем и начал палить по припаркованным машинам. Он выстрелил как минимум 10 раз на глазах у детей, которые находились в комнате. Его супруга в это время находилась на работе, указали авторы сообщения.

Прибывшие на место правоохранители оцепили ближайшие дворы, дом и задержали мужчину. Как выяснилось, 40-летний стрелок больше 10 дней прибывает в запое. Медики, осмотрев задержанного, диагностировали ему алкогольный психоз.

На месте происшествия работают следователи. Они установят обстоятельства случившегося. Предположительно, в результате стрельбы никто не пострадал.

На днях житель Видного со своего балкона стрелял из охотничьего ружья в воздух. На вызов очевидцев сразу приехали сотрудники Росгвардии. Они задержали дебошира.