Мужчина утонул в Чистом пруду в центре Москвы
В центре столицы, в Басманном районе, мужчина утонул в Чистом пруду. По предварительным данным, происшествие случилось полтора дня назад. На месте работают водолазы, передал источник «360» в экстренных службах.
По его информации, мужчина упал в воду полтора дня назад и не выплыл. На месте работают специалисты. Причины произошедшего выяснят правоохранительные органы.
Ранее женщина утонула в Москве-реке в районе Марьино. По имеющимся данным, заявитель примерно в 16:00 заметил, что плававшая в реке женщина ушла на дно и не всплывала на поверхность. Водолазы приступили к поиску, позже к месту происшествия у воды присоединились полиция и медики.