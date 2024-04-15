Мужчина устроил стрельбу в пункте выдачи маркетплейса в Петербурге

Конфликт произошел в пункте выдачи на Заневском проспекте. Один из посетителей зашел в помещение с собакой. Сотрудники маркетплейса сделали ему замечание и попросили вывести пса на улицу. Посетитель с требованием не согласился.

«Конфликт с сотрудником выкатился на улицу, в результате подозреваемый несколько раз выстрелил в его сторону из аэрозольного пистолета, после чего ушел с места происшествия», - сообщили в полиции.

В результате никто не пострадал.

В пятницу, 12 апреля, бывший помощник депутата Заксобрания Ленобласти Дмитрий Сенин устроил дебош со стрельбой в петербургском ресторане «Мясо и хлеб». Мужчина с порога начал угрожать посетителем и сотрудникам заведения травматическим пистолетом. Дебошир оттаскал за шею и волосы одну из официанток и ранил посетителя, который попытался вступиться за девушку. Полицейские скрутили и обезоружили буйного посетителя. На него завели уголовное дело о хулиганстве.