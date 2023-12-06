Мужчина устроил стрельбу на трассе «Урал» в Рязанской области. Погиб полицейский

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Сообщения о происшествии также начали публиковать в местных чатах. По данным одного из пользователей, перестрелка произошла напротив Веселовского поворота.

«У мужика поехала крыша, и он начал шмалять по всем машинам со второго этажа», - пояснил он.

Также местные жители начали сообщать о том, что в результате стрельбы погиб человек, уточнило издание Rybnoe.net. Никакого официального подтверждения этой информации нет.

«360» обратился в региональный главк МВД, однако получить оперативный комментарий у ведомства не удалось.

По данным Telegram-канала «112» , стрельбу устроил 47-летний местный житель. Его мотивы пока не известны.

Источник канала заявил, что преступник ранил одного из прибывших на место сотрудников полиции - тот якобы скончался на месте. Стрелка смогли задержать. В настоящее время его везут на допрос.