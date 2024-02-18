Мужчина устроил поножовщину в ночном клубе на Урале. Драка попала на видео

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На кадрах записи, появившейся в распоряжении «360», видно, как несколько посетителей клуба ведут беседу. В какой-то момент один из них достает из кармана нож и начинает наносить удары своим оппонентам.

По данным Telegram-канала Shot , на посетителей набросился 26-летний мужчина, в Красноуральск он приехал на заработки из Пермского края. По предварительным данным, пермяк работает монтажником.

Правоохранители уже задержали злоумышленника. Против него возбудили дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», добавил источник Shot.

Ранее мужчина устроил поножовщину в одном из ресторанов Махачкалы из-за танца девушки. Медики госпитализировали с ранениями трех человек.