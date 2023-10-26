Мужчина упал с моста на северо-востоке Москвы

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Как стало известно, в Северном Медведково в Москве мужчина сорвался с моста и упал в воду. Небезразличные прохожие сразу обратились в службу помощи.

На место происшествия приехали специальные службы для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств. Подробности произошедшего уточняются.

Ранее стало известно, что девушка в нижнем белье выпала с восьмого этажа и выжила в Ханты-Мансийском автономном округе.