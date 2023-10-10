Мужчина умер после драки у ТЦ «Афимолл Сити» в Москве
Драка произошла у торгового центра «Афимолл Сити» в Москве. В результате погиб 36-летний мужчина, сообщил источник «360».
По его данным, скорую помощь вызвал друг погибшего.
Следователи столичного СК устанавливают обстоятельства смерти мужчины, указали в Telegram-канале ведомства.
Сейчас следователи проводят осмотр места происшествия, изучаются записи камер видеонаблюдения, а также опрашивают очевидцев.
Как указала прокуратура Москвы в своем Telegram-канале , конфликт произошел между мужчинами около торгово-развлекательного центра на Пресненской набережной. В ходе стычки злоумышленник нанес двум пострадавшим удары. В результате один мужчина скончался.
Установление всех обстоятельств произошедшего находится на контроле пресненской межрайонной прокуратуры.