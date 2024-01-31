Мужчина украл два кольца из ювелирного магазина в Москве

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По информации ведомства, злоумышленник под видом покупателя зашел в магазин и попросил продавца показать ему два кольца. Стоявшая за прилавком девушка достала ювелирные украшения из витрины. В этот момент грабитель выхватил их из ее рук и скрылся.

По подозрению задержали 32-летнего мужчину. Похищенное он успел сдать в ломбард.

«Его привлечение к уголовной ответственности по статье 161 Уголовного кодекса Российской Федерации („Грабеж“) на контроле в прокуратуре», - добавили в пресс-службе.

Ранее в Новой Москве пьяный парень с ножом ограбил кассу и украл сырок из продуктового магазина.