Мужчина ударил ребенка кулаком в магазине в Курской области

Нападение мужчины на ребенка попало на камеру видеонаблюдения, кадры уже распространились в социальных сетях.

На них видно, что злоумышленник ударил ребенка кулаком в голову. К упавшему малышу подбежала женщина, оттолкнув нападавшего. Окончательно его усмирил другой мужчина, скрутив неадеквата.

«В полиции сообщили, что нападавшего в состоянии сильного опьянения задержали и доставили в отдел. Почему он ударил ребенка, пока неясно», - уточнил канал.

Ранее суд в Москве арестовал бойца джиу-джитсу, проломившего голову подростку. Мужчина несколько раз ударил мальчика, после того как заметил, что тот стучит по припаркованным на Домостроительной улице автомобилям. Школьника экстренно госпитализировали с ушибом мозга и переломом черепа.