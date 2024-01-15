Мужчина убил знакомого в доме на северо-западе Москвы

По данным ведомства, 15 января на лестничной площадке жилого дома на Планерной улице 35-летний мужчина несколько раз ударил своего знакомого по голове деревянным предметом. От полученных травм пострадавший скончался на месте.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью четвертой статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации („Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего“)», - уточнили в СК.

Кроме того, сотрудники ведомства осмотрели место происшествия и назначили несколько судебных экспертиз. Они начали проводить с подозреваемым следственные действия и в скором времени ему предъявят обвинение.

Ранее стало известно, что подозреваемый в убийстве женщины в подвале на востоке Москвы успел сбежать за границу.