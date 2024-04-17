Мужчина убил мать и бабушку на северо-востоке Москвы

Все произошло в квартире жилого дома на Тайнинской улице в Москве. Злоумышленник нанес своим ближайшим родственницам травмы, не совместимые с жизнью. По его словам, он сделал это из-за личных неприязненных отношений. Потерпевшие скончались на месте.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ.

Ранее стало известно, что следствие ходатайствует об аресте 47-летнего жителя Москвы, признавшегося в убийстве 46-летнего собутыльника. По предварительным данным, мужчины поругались, один из них убил второго, расчленил его тело и спрятал в лесополосе, а чтобы замести следы, переписывался от имени собутыльника с его отцом.