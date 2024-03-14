14 марта 2024, 17:50

Мужчина толкнул девушку под поезд в метро Москвы

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Мужчина во время ссоры с девушкой столкнул ее под поезд в метро Москвы. Его задержали и доставили в отдел полиции. Об этом в Telegram-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

ЧП произошло вечером 13 марта на станции «Войковская» Замоскворецкой линии метро. Машинист электропоезда применил экстренное торможение, девушка не пострадала.

Очевидец случившегося не дал подозреваемому скрыться. Мужчину передали в руки полиции. Следственные органы начали проверку по факту покушения на жизнь девушки.

Ранее в на станции МЦД «Матвеевская» электропоезд сбил двух человек. Оба пострадавших погибли прямо на месте.

Мужчины Метро Полиция Москва
14 марта 2024, 12:56
Электрокотел взорвался в строящемся здании в центре Москвы
РИА «Новости»
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В строящемся здании в Москве днем в четверг, 14 марта произошел взрыв электрического котла отопления. Об этом «360» сообщил источник.

ЧП произошло рядом с домом № 30 по Краснопролетарской улице в Тверском районе.

Травмы получил мужчина, с термическими ожогами лица его доставили в больницу. Здание принадлежит застройщику ООО «Дом». Причины ЧП неизвестны, на месте работают экстренные службы, признаков возгорания или задымления нет.

Больницы Мужчины Москва
14 марта 2024, 09:51
Землетрясение произошло в Черногории
Википедия
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В ночь на четверг, 14 марта, в Черногории произошло землетрясение магнитудой 5,3. Информация об этом появилась на сайте Европейско-Средиземноморского сейсмологического центра (EMSC).

По данным источника, первый толчок произошел в 03:06 (06:06 по Москве) в 76 километрах от Подгорицы. К слову, в черногорской столице проживают 236 тысяч человек.

Магнитуда землетрясения достигла отметки в 5,3 балла, а его очаг находился на глубине 10 километров.

О пострадавших и разрушениях пока ничего не известно.

В начале марта сильное землетрясение магнитудой 5 баллов произошло в Алма-Ате. Подземные толчки длились около полуминуты, но люди успели перепугаться. В городе сработала сирена, жителей эвакуировали.

Землетрясения Черногория
14 марта 2024, 09:28
Три человека погибли при пожаре в Ярославле
РИА «Новости»
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В Ярославле правоохранители начали изучать обстоятельства гибели трех людей при пожаре. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по Ярославской области.

ЧП произошло в среду, 13 марта, в одной из квартир жилого дома по улице Алмазная в Заволжском районе. В результате возгорания погибли трое человек: женщина и двое мужчин.

«По факту произошедшего СУ СК России по Ярославской области организовано проведение доследственной проверки», - заявили в ведомстве.

На место происшествия выехали следователи и криминалисты СКР для оказания помощи и установления точных причин и обстоятельств. Они назначат проведение необходимых экспертиз - пожарно-технической и судебно-медицинской - для определения источника возгорания.

Предварительно, причина возгорания - неосторожное обращение с огнем, поскольку от электричества и газа квартиру отключили за неуплату.

Ранее мужчина, женщина и ребенок погибли при пожаре в поселении Новофедоровское в Новой Москве.

Пожары Газ Россия
14 марта 2024, 09:15
Упавшую в цистерну с химикатами кошку начали искать в Фукуяме
Unsplash
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Власти японского города Фукуяма ввели режим повышенной готовности из-за кошки, которая упала в резервуар с опасными химикатами на местном заводе, а затем сбежала. Животное может представлять угрозу для людей. Об этом написало издание Asahi.

По данным издания, ЧП произошло на Nomura Plating Fukuyama Factory. В резервуаре находился подогретый раствор с шестивалентным хромом, питомец мог залезть туда, чтобы погреться.

При отравлении химикатом, который отличается кислотностью и канцерогенностью, у человека нарушается дыхание, на коже появляется раздражение. Обычно специалисты работают с ним в перчатках и маске.

Жителей Фукуямы попросили не приближаться к животному в случае его обнаружения.

В конце февраля в Люберцах объявили карантин из-за бездомной кошки с бешенством.

Япония Животные Заводы

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