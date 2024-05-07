Мужчина сорвался с 21-го этажа в Екатеринбурге при спасении от пожара

По информации Ura.ru , пожар произошел в квартире в доме на Союзной улице. Один из жильцов повис на перилах балкона и пробыл там порядка 10 минут, однако затем упал вниз на крышу пристройки рядом с домом.

Состояние мужчины на данный момент не известно. Очевидцы уточнили, что рядом с домом уже дежурили врачи.

Из горящей квартиры на фасад здания также вылез другой мужчина. Он сумел встать на один из кондиционеров и дождался прибытия на крышу пожарных. Спасатели спустили ему молоток, которым он разбил окно квартиры и проник внутрь.

«Какое-то время он сидел на краю окна. Потом ему подали трос, по которому мужчина перебрался на кондиционер, а оттуда залез в окно соседней квартиры», - рассказал 360.ru очевидец.

Ранее стало известно, что консьержка в Москве устроила самосожжение на рабочем месте.