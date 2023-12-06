Мужчина с пистолетом устроил драку около бара в Челябинске

Пьяные американские моряки с авианосца USS Gerald Ford напали на двух 15-летних школьниц в Ханье на Крите, где расположена военно-морская база США. Об этом сообщил местный портал Protothema.

По данным издания, по вине пьяных членов экипажа авианосца произошло как минимум три происшествия. Два из них - между моряками. Но более серьезным ЧП стало нападение двоих американцев на двух школьниц 15 лет.

О случившемся сообщили пострадавшие. По словам девочек, в минувшую субботу, 2 декабря, в Венецианской гавани Ханьи на них напали два пьяных американских моряка. Мужчины били их кулаками и давали пощечины. Подростки спаслись бегством.

Они смогли описать нападавших. Теперь по факту случившегося идет расследование, указало издание.

Еще один случай с дракой между пьяными американцами произошел в туалете городского Муниципального сада, причем полиции в происходящее вмешаться не удалось, уточнил портал. Правда, по какой причине стражи порядка не помешали побоищу, авторы не уточнили.