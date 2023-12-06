06 декабря 2023, 12:25

Мужчина с пистолетом устроил драку около бара в Челябинске

Читайте нас в: Google Новости

Ранее судимый 36-летний мужчина устроил драку с прохожими неподалеку одного из баров в Челябинске. Об этом сообщила пресс-служба главка МВД по Челябинской области.

ЧП произошло утром в воскресенье, 3 декабря. Несущие постовую службу полицейские дорожно-патрульной службы заметили конфликт рядом с заведением на улице Цвиллинга и оперативно пресекли противоправные действия.

По предварительной информации, конфликт случился между 36-летним местным жителем и охранниками бара, мужчина применил аэрозольный пистолет.

Зачинщика доставили в отделение полиции «Центральный», правоохранители опросили всех участников потасовки. Началась доследственная проверка, по результатам которой следователи вынесут процессуальное решение.

В ноябре правоохранительные органы задержали пьяного мужчину, который устроил погром в одном из ресторанов в Орехово-Зуево. После замечания со стороны других посетителей, буйный гость начал громить посуду и рвать занавески на окнах.

МВД РФ Челябинск
06 декабря 2023, 11:17
«Били кулаками и давали пощечины». Американские моряки напали на 15-летних девочек на Крите
Читайте нас в: Google Новости
Пьяные американские моряки с авианосца USS Gerald Ford напали на двух 15-летних школьниц в Ханье на Крите, где расположена военно-морская база США. Об этом сообщил местный портал Protothema.

По данным издания, по вине пьяных членов экипажа авианосца произошло как минимум три происшествия. Два из них - между моряками. Но более серьезным ЧП стало нападение двоих американцев на двух школьниц 15 лет.

О случившемся сообщили пострадавшие. По словам девочек, в минувшую субботу, 2 декабря, в Венецианской гавани Ханьи на них напали два пьяных американских моряка. Мужчины били их кулаками и давали пощечины. Подростки спаслись бегством.

Они смогли описать нападавших. Теперь по факту случившегося идет расследование, указало издание.

Еще один случай с дракой между пьяными американцами произошел в туалете городского Муниципального сада, причем полиции в происходящее вмешаться не удалось, уточнил портал. Правда, по какой причине стражи порядка не помешали побоищу, авторы не уточнили.

США Дети
06 декабря 2023, 10:38
Более 40 рабочих на Камчатке попали в больницу с отравлением
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Следственный комитет по Камчатскому краю возбудил уголовное дело после отравления 41 рабочего, занятого в строительстве аэропорта в городе Елизово. Об этом сообщила пресс-служба надзорного ведомства.

По данным следствия, 5 декабря после ужина в столовой 41 рабочего госпитализировали. Медики выявили у пострадавших признаки пищевого отравления.

По факту случившегося возбудили уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ о предоставлении услуг, которые не отвечают требованиям безопасности. Правоохранители устанавливают обстоятельства отравления рабочих.

Ранее глава СК РФ поставил на контроль расследование об отравлении на концерте певца Кишлака, который проходил в Москве. Среди пострадавших - несколько подростков и девять молодых людей в возрасте от 20 до 25 лет.

Камчатка
06 декабря 2023, 09:12
Две пенсионерки отправили в нокаут младенца под Орлом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Две бабушки подрались в Орловской области и случайно нанесли черепно-мозговую травму четырехмесячному внуку. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, ЧП произошло в Мценске. Бабушку оставили посидеть с правнуком, она вместе с ребенком пошла в гости к своей сестре.

Пожилые женщины выпили, после чего между ними возник конфликт и началась драка. Бабушка сообщила, что сестра накинулась с кулаками на нее и ребенка.

В результате потасовки последний получил закрытую черепно-мозговую травму головы, его доставили в детскую больницу в Орле. Кроме того, у младенца зафиксировали огромный синяк под глазом. Полиция начала проверку пенсионерок.

В Москве задержали молодую мать по подозрению в избиении годовалого ребенка. Она призналась, что вместе с сожителем регулярно избивала младенца в квартире на Новокуркинском шоссе, а также не всегда его кормила. Следователи завели уголовное дело по статье «Истязание».

Дети МВД РФ
06 декабря 2023, 09:08
ДТП с двумя автомобилями перекрыло движение по улице Удальцова в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Два автомобиля попали в ДТП в районе дома №2 на улице Удальцова в Москве, сообщила пресс-служба столичного дептранса. В результате движение по единственной полосе в сторону проспекта Вернадского оказалось перекрыто.

На месте происшествия работают специальные службы. Все обстоятельства и причины аварии уточняются.

Ранее крупное ДТП с пострадавшими произошло на 64-м километре автотрассы Славянск-на Кубани - Темрюк в Краснодарском крае. Участниками аварии стали маршрутка и бензовоз. Травмы, по последним данным, получили 16 человек.

ДТП Москва 2023

Новости по теме