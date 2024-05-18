18 мая 2024, 09:58

Мужчина с пистолетом напал на сотрудницу банка в Москве

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В Москве мужчина в маске и с пистолетом напал на сотрудницу банка. Об этом сообщил источник 360.ru.

Неизвестный ударил женщину по голове два раза, у нее пошла кровь. На место выехали врачи скорой помощи.

Уточняется, что нападение произошло в Трансстройбанке на улице Генерала Кузнецова. Злоумышленник забрал деньги из кассы. Мужчина был в синей куртке.

Похожий случай произошел ранее в Санкт-Петербурге. Там объявили в розыск мужчину, который попытался ограбить банк на Васильевском острове. Злоумышленник использовал при нападении газовый баллончик. Мужчине не удалось ничего похитить. Полиция установила личность нападавшего.

Банки Мужчины Москва
18 мая 2024, 09:19
Женщина погибла во время пожара в магнитогорском ТЦ
Пресс-служба МЧС
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В магазине напольных покрытий и хозтоваров в Магнитогорске случился пожар. Пламя охватило третий этаж торгового центра, сообщила пресс-служба МЧС.

Возгорание произошло на третьем этаже здания, огонь охватил площадь в 150 квадратных метров. Спасатели обнаружили в ТЦ тело женщины. Из здания самостоятельно эвакуировались 12 человек. В ведомстве добавили, что на месте ЧП задействовали 36 специалистов и 11 единиц техники.

Ранее пожар зафиксировали в Петроградском районе Санкт-Петербурга - там загорелся ресторан «Карл и Фридрих». Открытое горение возникло из-за жира в вытяжке мангала в отдельно стоящем одноэтажном здании кухни. Посетителей и сотрудников ресторана не эвакуировали, пожарные оперативно потушили возгорание.

Спасатели Пожары Челябинская область Магазины Магнитогорск
18 мая 2024, 00:44
Главу МВД попросили взять на контроль дело сбежавшей чеченки Заурбековой
РИА «Новости»
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Министра внутренних дел Владимира Колокольцева призвали взять под личный контроль дело сбежавшей из дома чеченки Лии Заурбековой. С подобной инициативой обратилась депутат Госдумы Нина Останина, о чем она написала в своем Telegram-канале.

«Я обратилась к министру внутренних дел РФ Владимиру Колокольцеву с просьбой провести объективное расследование, взять дело под личный контроль и привлечь виновных к ответственности», - заявила Останина.

Дело юной чеченки получило большую огласку. Лия Заурбекова сбежала из дома и провела несколько дней в Москве, прежде чем ее нашел отец. Девушка обратилась в полицию, но родственники пытались забрать ее и вернуть домой. Лии удалось покинуть отделение полиции отдельно от родственников, сейчас она находится в безопасности и просит не искать ее.

Чечня МВД РФ Госдума РФ Депутаты Полиция Москва
18 мая 2024, 00:29
«Жесткие меры». Детсад в Дмитрове проверят из-за толкнувшей ребенка воспитательницы
Unsplash
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В социальных сетях распространилось видео, на котором воспитательница детского сада «Звездный» применила физической насилие по отношению к ребенку. Об этом сообщил глава Дмитровского городского округа Илья Поночевный в Telegram-канале.

Он назвал сложившуюся ситуацию недопустимой.

«Проведем проверку в учреждении. К виновным будут приняты самые жесткие меры, чтобы такие ситуации больше не повторялись!» - подчеркнул Поночевный.

По данным Telegram-канала «ЧП Дмитров», воспитательница толкнула ребенка. Автор видеоролика пообещала обсудить случившееся с директором, чтобы руководство учреждения приняло меры.

Подобный случай произошел в феврале в Уссурийске. В социальных сетях появилось сообщение о жестоком обращении с трехлетним ребенком в частном детском саду. Правоохранители возбудили уголовное дело.

Дети Видео Детские сады Дмитров
18 мая 2024, 00:03
Военная полиция прибыла на территорию академии связи в Петербурге
Pixabay
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Экстренные службы продолжают работу на территории Военной академии связи имени Буденного в Санкт-Петербурге, где ранее произошел взрыв. К месту происшествия проехала машина военной полиции, сообщило РИА «Новости».

По информации агентства, у академии стоит пожарная спецтехника, территорию вокруг оцепили. Очевидец рассказал, что услышал вечером сирены скорой помощи и увидел реанимобили на территории академии.

«Никакого хлопка или взрыва до этого я не слышал», - рассказал РИА Новости очевидец.

Причиной взрыва на территории академии на улице Обручевых стала самопроизвольная детонация боеприпаса времен Великой Отечественной войны. Информация о громком хлопке поступила в дежурную службу около 20:00.

Санкт-Петербург Военные Взрывы Машины Полиция

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