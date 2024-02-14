Мужчина с пистолетами и гранатами ограбил банк в Хабаровске на 13 млн рублей

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«По предварительным данным, злоумышленник под угрозой предметов, внешне схожих с оружием: пистолетом и ручными гранатами, открыто похитил 11 миллионов рублей и иностранную валюту», - сообщили в краевой полиции.

Общая сумма ущерба составила более 13 миллионов рублей. Ограбление произошло в подразделении банка, расположенном на Краснореченской улице в Индустриальном районе.

Правоохранители уже устанавливают личность подозреваемого, принимая меры к его задержанию.

Ранее в Уссурийске правоохранители задержали подростков , подозреваемых в нападении на участника специальной военной операции. В конце января они толпой проникли в квартиру к бойцу СВО, избили его и украли имущество на семь тысяч рублей.