14 февраля 2024, 05:04

Мужчина с пистолетами и гранатами ограбил банк в Хабаровске на 13 млн рублей

РИА «Новости»
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Вооруженный пистолетом и ручными гранатами мужчина ограбил офис банка в Хабаровске, похитив более 13 миллионов рублей. Об этом сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба управления МВД России по Хабаровскому краю.

«По предварительным данным, злоумышленник под угрозой предметов, внешне схожих с оружием: пистолетом и ручными гранатами, открыто похитил 11 миллионов рублей и иностранную валюту», - сообщили в краевой полиции.

Общая сумма ущерба составила более 13 миллионов рублей. Ограбление произошло в подразделении банка, расположенном на Краснореченской улице в Индустриальном районе.

Правоохранители уже устанавливают личность подозреваемого, принимая меры к его задержанию.

Ранее в Уссурийске правоохранители задержали подростков , подозреваемых в нападении на участника специальной военной операции. В конце января они толпой проникли в квартиру к бойцу СВО, избили его и украли имущество на семь тысяч рублей.

Банки Ограбления Россия Деньги Полиция
14 февраля 2024, 02:54
Школьник из Йошкар-Олы ушел гулять и не вернулся
РИА «Новости»
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Волонтеры в Йошкар-Оле организовали поиски 11-летнего мальчика, который ушел гулять и не вернулся домой. Об этом сообщили в группе поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» во «ВКонтакте».

Школьник пропал 13 февраля, когда не вернулся с прогулки. Родители обратились за помощью к волонтерам и в полицию.

На момент пропажи на мальчике был черно-желтый комбинезон, черные кроссовки с красными вставками, черная шапка-балаклава, черно-зеленые перчатки. Рост ребенка 149 сантиметров, волосы светло-русые и карие глаза.

Ранее в Чите пропал 10-летний мальчик. Он ушел из дома и не вернулся. Волонтеры также начали поиски ребенка.

До этого поисково-спасательный отряд «Ты не один» объявил о пропаже восьмилетнего жителя Череповца в Вологодской области. Ребенок вышел от друга и пропал.

Дети
14 февраля 2024, 01:54
Угрожавшего Мизулиной треш-стримера задержали в Ярославле
РИА «Новости»
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Полиция Ярославской области задержала треш-стримера, который публиковал видео с избиением людей. В своем блоге мужчина также угрожал главе «Лиги безопасного интернета» Екатерине Мизулиной. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.

«Мои коллеги из УМВД России по Ярославской области установили личность треш-стримера, который распространил в Сети скандальное видео, в том числе с избиением людей в прямом эфире. В настоящее время молодой человек доставлен в отдел полиции для разбирательства», - написала Волк.

Представитель полиции также опубликовала видео с задержанием, на котором мужчина извиняется за то, что оскорблял Екатерину Мизулину.

Ранее Мизулина призвала полицию проверить деятельность стримера. На одном из видео на Youtube мужчина избивал своих знакомых. В ответ на это блогер записал видео с угрозами в адрес главы «Лиги безопасного интернета».

«Молодец, статья 119 УК РФ. Лучше бы посуду помыл, убрался в квартире и привел себя в адекватный вид», - прокомментировала угрозы Мизулина в своем Telegram-канале.

Во вторник, 13 февраля, Мизулина обратилась в Следственный комитет из-за блогерши, которая продает в Интернете фотографии своей малолетней дочери.

Интернет Видео Блогеры Россия Мужчины Полиция Екатерина Мизулина
14 февраля 2024, 01:40
Прохожие нашли мужчину в луже крови в Екатеринбурге
РИА «Новости»
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В Екатеринбурге случайные прохожие обнаружили молодого мужчину, который лежал на снегу в луже собственной крови. Пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщил Telegram-канал «Инцидент Екатеринбург».

По информации очевидцев, пострадавшему на вид 26-27 лет. На нем была форменная куртка охранника.

«Лежал в крови на снегу, был в сознании, но очень невнятно говорил и едва ли реагировал на меня. Мы сразу вызвали скорую, но что конкретно с мужчиной произошло, так и не узнали», - рассказала женщина, оказавшаяся на месте ЧП.

По ее словам, мужчину забрала скорая помощь. Также ей два раза перезванивали из полиции, но о деталях расследования она не знает.

Инцидент прокомментировали в управлении МВД по Екатеринбургу. Полицейские выехали на место и установили, что противоправные действия в отношении пострадавшего не совершались.

В начале января у входа в магазин в Красноярске прохожие обнаружили тело голого мужчины в луже крови. Прибывшие на место полицейские не зафиксировали признаков насильственной смерти. Причину гибели человека установит судебно-медицинская экспертиза.

Скорая помощь Мужчины Екатеринбург Полиция
14 февраля 2024, 01:13
В Курской области объявили о ракетной опасности
РИА «Новости»
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В Курской области запустили систему оповещения о ракетной опасности. Об этом сообщил в своем Telegram-канал е глава региона Роман Старовойт.

Ракеты Россия

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