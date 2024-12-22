22 декабря 2024, 13:01

Мужчина с петардами устроил переполох на юго-западе Москвы

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Житель Москвы днем 22 декабря взорвал петарды и повредил обшивку жилого дома в районе Теплый Стан. Об этом 360.ru сообщил источник.

Очевидцы сообщили, что мужчина с «опухшим лицом» в компании подростка взорвал петарду возле стены дома 12б по Профсоюзной улице.

В результате взрыва отлетели две плитки внешнего фасада. Затем мужчина зашел в аптеку с другой стороны здания и пообещал компенсировать ущерб.

В беседе с 360.ru подполковник запаса советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников заявлял, что во время проведения спецоперации необходимо ввести уголовную ответственность за взрывы петард и фейерверков в зданиях государственных учреждений и торговых центров.

Днем ранее посетителей эвакуировали из торгового центра «Форт» в Отрадном из-за похожих на выстрелы звуков. Охранники задержали женщину, которую украинские мошенники убедили прийти и поджечь пиротехнику. Позже фейерверк запустили в отделении почты в Химках , никто не пострадал.

Уголовное дело Мужчины Москва
22 декабря 2024, 12:35
«Все это полумеры». Ответственность за взрывы петард в ТЦ призвали ужесточить
РИА «Новости»
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В России необходимо ввести уголовное наказание за взрывы петард и фейерверков в торговых центрах и зданиях государственных учреждений. Об этом 360.ru сообщил подполковник запаса советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук Олег Иванников.

Днем ранее посетителей эвакуировали из торгового центра «Форт» в Отрадном из-за звуков, похожих на выстрелы. Охранники задержали пожилую женщину, которую украинские мошенники убедили прийти и поджечь пиротехнику. Позднее фейерверк запустили в отделении почты в Химках.

«Такие административные правонарушения могут рассматривать в суде. Можно назначить 15 суток ареста, что в некоторых случаях станет действенным решением. Но все это полумеры, нужно предотвратить такие посягательства на государственные органы и конституционный строй, ввести уголовную ответственность. Это нужно рассматривать в контексте проведения СВО», - сказал Иванников.

Подполковник в отставке отметил, что было бы безнравственно отмечать Новый год салютами и фейерверками, когда российские бойцы выполняют долг на передовой.

«Те, кто будут пытаться запускать их, не имеют совести, чести и моральных скреп. Внутри нашего государства пытаются посеять панику и вражду, недоверие к власти. Все в комплексе дает основание говорить о новом формате войны», - заключил он.

Также 21 декабря в Королеве злоумышленники взорвали петарды в офисе МФЦ , расположенном в торговом центре «Гелиос».

Военные Взрывы Торговля МФЦ
22 декабря 2024, 12:31
Банкомат подожгли в Академгородке в Новосибирске
Пресс-служба МВД
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В Новосибирске неизвестные подожгли банкомат в Академгородке. Об этом kp.ru сообщили в ГУ МЧС по региону.

В отделение банка неизвестные пришли 21 декабря. На место происшествия вызвали пожарных, но возгорание ликвидировали до приезда специалистов.

«Происходило горение банкомата и потолка, пожар ликвидирован до прибытия пожарно-спасательных подразделений сотрудниками Росгвардии. Площадь пожара - два квадратных метра», - уточнили ТАСС в МЧС.

По информации ведомства, пострадавших нет.

Накануне в Анапе женщина запустила в воздух фейерверк в парковой зоне возле городского отдела МВД. Потом она попыталась облить бензином банкоматы. Злоумышленницу задержали прохожие. Местная жительница заявила, что ей давали указание по телефону.

Банки Пожары Сбербанк
22 декабря 2024, 05:32
Найден пропавший на Камчатке самолет Ан-2 с выжившими
РИА «Новости»
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На Камчатке нашли пропавший самолет Ан-2, есть выжившие. Об этом сообщил министр по ЧС Камчатского края Сергей Лебедев на своей странице во «ВКонтакте».

«Борт найден. Люди живые. Точное состояние сказать не могу пока. Сейчас будем эвакуировать», - сказал он.

Авиация Самолет SSJ-100 Авиакатастрофы Камчатка
22 декабря 2024, 03:49
Стая собак напала на 10-летнюю девочку в Челябинске
РИА «Новости»
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Стая бродячих собак напала на 10-летнюю девочку, укусив ее за ногу в поселке Шагол города Челябинска. Возбуждено уголовное дело, сообщили в Telegram-канале информационного центра СК России.

Председатель СК Александр Бастрыкин уже затребовал доклад по делу о нападении собак на ребенка. Правоохранители получили информацию о происшествии из СМИ и соцсетей, где говорилось, что 17 декабря безнадзорная собака атаковала несовершеннолетнюю девочку.

«Пострадавшей потребовалась медицинская помощь. Отмечается, что стаи бродячих животных регулярно нападают на прохожих, однако мер к их отлову не принимается», - уточнили в информцентре.

Следователи возбудили дело по статье о халатности. Центральный аппарат ведомства поставил расследование уголовного дела на контроль.

Ранее агрессивная собака искусала во время лекции студентов Северо-Осетинской медицинской академии.

Дети Челябинская область Больницы Собаки Челябинск Следственный комитет России

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