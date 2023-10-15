Мужчина с ножом и перцовым баллончиком нападал на прохожих в центре Москвы

15 октября 2023, 16:45
Пресс-служба МВД
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В ночь на 15 октября москвич нападал на прохожих с ножом и перцовым баллончиком в центре Москвы — на Арбате. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По факту произошедшего прокуратура взяла дело на контроль. На данный момент уточняются все подробности произошедшего.

По предварительной информации, мужчина 1982 года рождения достал перцовый баллончик и распылил его в лицо другому человеку. Кроме того, у фигуранта в руках был нож, которым он угрожал окружающим.

«Ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ („Хулиганство“) на контроле в прокуратуре», - заявили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала Shot, буйный мужчина выпил лишнего в баре «Евгенич» и вступал в открытые перепалки с другими гостями заведения. Досталось и охранникам, в которых он и распылил перцовый баллончик. В итоге мужчину вывели на улицу, где тот и начал угрожать прохожим.

Ранее стало известно, что москвич решил припугнуть сына из-за несделанных уроков и вызвал полицию. Чтобы оперативники приехали побыстрее, мужчина заявил, что ребенок угрожал ему ножом. В итоге отца мальчика увезли в отделение.

В ночь на 15 октября москвич нападал на прохожих с ножом и перцовым баллончиком в центре Москвы - на Арбате. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Преступления Поножовщины Москва 2023
Подросток ушел из дома с 200 тысячами рублей и погиб в Москве
23 октября 2023, 11:58
РИА «Новости»
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Тринадцатилетний подросток ушел из дома, взяв с собой 200 тысяч рублей наличными и два телефона. Спустя несколько часов его нашли мертвым. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По данным канала, родители школьника проснулись в воскресенье около семи утра и обнаружили, что их сына нет дома. Обеспокоенные, они начали его искать и сразу же обратились в полицию.

Выяснилось, что из дома пропало 200 тысяч рублей. Также подросток забрал с собой мобильный телефон отца.

Тело ученика седьмого класса нашли около часа дня на пристройке 30-этажного здания. По одной из версий, мальчик рано утром отправился снимать контент для своих социальных сетей с использованием двух телефонов. Он вышел на карниз, случайно сорвался и погиб.

Ранее подростка избили двое школьников в Химках. Они попали под уголовное дело.

Дети Москва 2023
Подозреваемого в хищении криптовалюты арестовали в Москве
23 октября 2023, 11:39
РИА «Новости»
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Московский суд заключил под стражу 35-летнего мужчину, которого подозревают в мошенничестве в особо крупном размере. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

По предварительным данным, обвиняемый обманными схемами украл у москвича цифровую валюту - более 670 тысяч тезеров.

Потерпевший рассказал оперативникам, что познакомился с фигурантом на бизнес-встрече. По его словам, на мероприятии обвиняемый заявил ему, что монетизирует крупный NFT-бизнес-проект. Он также добавил, что его знакомый - известный NFT-художник, который выкладывает картины на онлайн-ресурсах, после чего их цена растет и впоследствии с этого можно получать доход.

Пострадавший заинтересовался предложением, а злоумышленник пригласил его в мессенджер-чат, где публиковали информацию о сделках. Там подозреваемый написал об очередном проекте со сроком возврата 18 дней на крупную сумму. Потерпевший москвич перевел ему деньги в криптовалюте.

Позже, в мае этого года, мужчина еще раз отправил злоумышленнику 1,1 миллион рублей. После этого аферист больше не отвечал и не выходил на связь. Потерпевший понял, что никаких NFT-коллекций не было, поэтому обратился в правоохранительные органы.

«При координирующей роли прокуратуры округов устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности фигуранта, проверяется его причастность к совершению аналогичных деяний», - отметили в ведомстве.

Ранее полицейские в Москве задержали подозреваемых в краже 800 долларов из машины.

Преступления Криптовалюты Кражи Москва 2023
Протестующих у посольства Израиля в Москве задержали — СМИ
23 октября 2023, 10:59
РИА «Новости»
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Не менее девяти человек задержали у посольства Израиля в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации авторов статьи, митингующие вышли на акцию в поддержку жителей Газы у здания на Большой Ордынке.

Они принесли с собой плакаты с фотографиями погибших и разрушений. Помимо этого, на транспарантах были написаны лозунги «Палестина, мы скорбим».

Протестующих задержала полиция и увезла в отделение. Против них правоохранители составили протоколы по статье «Нарушение установленного порядка организации либо проведения митинга».

Ранее стало известно, что минимум два россиянина оказались в заложниках в секторе Газа. У них также есть гражданство Израиля. Они числятся в списке пленников, удерживаемых ХАМАС в секторе Газа.

Митинги Конфликт Израиля и Палестины Москва 2023
Более 20 рейсов задержали или отменили в аэропортах Москвы
23 октября 2023, 10:34
РИА «Новости»
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Массовая задержка рейсов произошла в аэропортах Москвы утром 23 октября. Время вылета изменилось у 20 самолетов. Информация об этом появилась на севисе «Яндекс Расписания».

В аэропорту Внуково отменили два рейса, перенесли вылет у восьми. В Домодедово так же восемь рейсов задержали и еще один не состоялся. В Шереметьево изменили время вылета у трех рейсов. В аэропорту Жуковский переносов не было.

О причинах изменений в расписании не сообщалось.

Ранее этим утром Москву окутало густым туманом. Автомобилистов попросили быть особо осторожными на дорогах, поскольку видимость в первой половине дня составит от 200 до 500 метров.

Также стало известно о том, что режим работы экспресс-автобусов до Шереметьево продлили на час. Маршруты от станции метро «Ховрино» будут ходить с 05:10 до 23:40. Поездка займет около 20 минут.

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