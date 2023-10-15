Мужчина с ножом и перцовым баллончиком нападал на прохожих в центре Москвы

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По факту произошедшего прокуратура взяла дело на контроль. На данный момент уточняются все подробности произошедшего.

По предварительной информации, мужчина 1982 года рождения достал перцовый баллончик и распылил его в лицо другому человеку. Кроме того, у фигуранта в руках был нож, которым он угрожал окружающим.

«Ход и результаты доследственной проверки, проводимой по данному факту, а также принятие по ее результатам процессуального решения, в том числе о возбуждении уголовного дела по статье 213 УК РФ („Хулиганство“) на контроле в прокуратуре», - заявили в пресс-службе.

По данным Telegram-канала Shot, буйный мужчина выпил лишнего в баре «Евгенич» и вступал в открытые перепалки с другими гостями заведения. Досталось и охранникам, в которых он и распылил перцовый баллончик. В итоге мужчину вывели на улицу, где тот и начал угрожать прохожим.

Ранее стало известно, что москвич решил припугнуть сына из-за несделанных уроков и вызвал полицию. Чтобы оперативники приехали побыстрее, мужчина заявил, что ребенок угрожал ему ножом. В итоге отца мальчика увезли в отделение.

В ночь на 15 октября москвич нападал на прохожих с ножом и перцовым баллончиком в центре Москвы - на Арбате. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.