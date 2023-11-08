08 ноября 2023, 13:50

Мужчина с мачете напал на девушку с ребенком в Люберцах

РИА «Новости»
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Мужчина совершил нападение на девушку с ребенком в Люберцах. Об этом «360» сообщили очевидцы.

По информации источника, ЧП произошло днем в среду, 8 ноября, на улице Кирова. Девушка получила незначительные ранения, ей оказали помощь медики. Ребенок не пострадал.

Мужчину задержали правоохранители, им пришлось открыть огонь и ранить нападавшего в ногу.

«Он пырнул невинную девушку с ребенком. Вероятно, они шли от лицея № 4. Все произошло буквально на моих глазах», - поделился очевидец.

Другой свидетель отметил, что до нападения фигурант бегал с ножом по улице.

«Ударил этим ножом женщину, которая шла по улице с ребенком. Затем побежал по улице. Его сбили машиной. И затем злодея расстрелял судебный пристав», - уточнил он.

Телеканал «360» обратился за комментарием к ситуации в пресс-службу главка МВД по Московской области, ответа на данную минуту не поступило.

Люберцы Дети
08 ноября 2023, 14:08
Москвичке в капюшон упала мертвая ворона
ru.freepik.com
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Застреленная ворона упала в капюшон куртки жительницы района Кузьминки в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал «112».

ЧП произошло в районе 10:00 во дворе одного из домов на улице Скрябина. Жительница столицы выгуливала собаку, когда услышала хлопок. Спустя секунду в ее капюшон упало что-то тяжелое. Чуть позже оказалось, что это была обычная серо-черная ворона.

По данным канала, женщина услышала еще несколько выстрелов, после чего на площадку упало еще четыре птицы.

Местная жительница вызвала полицию, сообщив, что в пернатых стрелял кто-то из дома напротив.

Трупы птиц направили на экспертизу, полицейские приступили к поиску стрелявшего.

Стрельба Животные Москва 2023
08 ноября 2023, 12:37
Вокалиста «БумеR» в Москве в четыре руки избили соседки
РИА «Новости»
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Соседка напала на вокалиста группы «БумеR» Игоря Кулинича, обвинив его в проведении «оргий». Об этом сообщил Telegram-канал Baza.

По данным канала, Кулинич временно переехал в квартиру жены на время ремонта и поссорился с местной «грозой подъезда» - 45-летней женщиной. Полтора месяца назад она начала выяснять отношения с музыкантом, высказав недовольство его прогулками с собакой. Соседка поинтересовалась, не устраивает ли Кулинич оргии.

Позже, встретившись с женщиной в подъезде, вокалист «БумеR» ответил на оскорбления. Из-за этого соседка напала на него с кулаками. К потасовке присоединилась ее свекровь. Музыканта избили в четыре руки. Его госпитализировали с травмами, а соседку начала проверять полиция.

Ранее неизвестные в Москве сорвали с шеи офицера золотую цепь с крестом возле станции метро «Белорусская».

Драки Музыка Москва 2023
08 ноября 2023, 11:11
«Это моя семья, я не комментирую». Коц отказался говорить о происшествии с угрозами жене
РИА «Новости»
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Военкор Александр Коц отказался комментировать происшествие с попытками угроз его супруге в Москве. В беседе с «360» журналист добавил, что не обладает информацией о том, что злоумышленника уже задержали.

«Мне никто ничего не сообщал. Хорошо, пусть занимаются следственные органы», - сказал военкор, комментируя данные о задержании мужчины.

Сообщать другие подробности случившегося Коц отказался, подчеркнув, что уже написал все, что считает нужным , в своем Telegram-канале.

«Простите, это моя семья, я не комментирую», - заключил он.

Ранее Следком сообщил о задержании злоумышленника, который 7 ноября явился в дом, где проживает семья военкора. Он постучал в дверь квартиры, когда ее открыла супруга журналиста, начал расспрашивать о муже, требовать встречи и угрожать.

Против него возбудили уголовное дело.

Журналистика СК РФ Москва 2023
08 ноября 2023, 11:03
Легенда МХТ имени Чехова Максимова попала в больницу
РИА «Новости»
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Народная артистка РСФСР Раиса Максимова попала в больницу в тяжелом состоянии, сообщил Mash. По информации источника Telegram-канала, госпитализация была экстренной, причиной стала анемия.

Максимовой стало плохо, когда она находилась у себя дома. Актриса пожаловалась на сильное головокружение, ухудшение состояния и слабость. Родственники вызвали скорую, сообщил собеседник Mash.

Прибывшие врачи, по его информации, выявили у Максимовой анемию и низкий уровень гемоглобина. В тот же день актрису доставили в одну из больниц столицы.

Актрисе 93 года. Несмотря на солидный возраст, она продолжает играть на сцене МХТ имени Чехова.

Актеры Москва 2023

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