Мужчина с мачете напал на девушку с ребенком в Люберцах

Читайте нас в:

По информации источника, ЧП произошло днем в среду, 8 ноября, на улице Кирова. Девушка получила незначительные ранения, ей оказали помощь медики. Ребенок не пострадал.

Мужчину задержали правоохранители, им пришлось открыть огонь и ранить нападавшего в ногу.

«Он пырнул невинную девушку с ребенком. Вероятно, они шли от лицея № 4. Все произошло буквально на моих глазах», - поделился очевидец.

Другой свидетель отметил, что до нападения фигурант бегал с ножом по улице.

«Ударил этим ножом женщину, которая шла по улице с ребенком. Затем побежал по улице. Его сбили машиной. И затем злодея расстрелял судебный пристав», - уточнил он.

Телеканал «360» обратился за комментарием к ситуации в пресс-службу главка МВД по Московской области, ответа на данную минуту не поступило.