Мужчина разогнал хулиганов посохом Деда Мороза в Сосновом Бору

На кадрах видно, как местный житель у одного из подъездов ловко опрокинул дебошира на землю с помощью посоха. Затем мужчина сцепился с хулиганами в рукопашном бою. Усмирить оппонентов помогала «Снегурочка», которая поливала их водой из ведра.

По данным «Mash на Мойке» , на видео попали последствия войны против квартирантов на проспекте Героев. Около двух лет назад в дом подселили мужчину, из-за которого парадная превратилась в притон. Жители устали от толп незнакомцев, которые постоянно ходят в гости к хозяину, шумят и ко всем пристают. Чтобы отпугнуть хулиганов, пришлось установить камеры на этажах и домофоне. Бой с посохом случился в один их таких вечеров. Трость осталась у пары с новогодних каникул.

В Петербурге мужчина выстрелил из карабина в буйного соседа, который вел шумный образ жизни. Пуля прошла насквозь, задела артерию и сломала кость.