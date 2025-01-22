22 января 2025, 12:38

Мужчина разогнал хулиганов посохом Деда Мороза в Сосновом Бору

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В Сосновом Бору Ленинградской области мужчина с посохом Деда Мороза разогнал хулиганов. Видео с камер наблюдения появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно, как местный житель у одного из подъездов ловко опрокинул дебошира на землю с помощью посоха. Затем мужчина сцепился с хулиганами в рукопашном бою. Усмирить оппонентов помогала «Снегурочка», которая поливала их водой из ведра.

По данным «Mash на Мойке» , на видео попали последствия войны против квартирантов на проспекте Героев. Около двух лет назад в дом подселили мужчину, из-за которого парадная превратилась в притон. Жители устали от толп незнакомцев, которые постоянно ходят в гости к хозяину, шумят и ко всем пристают. Чтобы отпугнуть хулиганов, пришлось установить камеры на этажах и домофоне. Бой с посохом случился в один их таких вечеров. Трость осталась у пары с новогодних каникул.

В Петербурге мужчина выстрелил из карабина в буйного соседа, который вел шумный образ жизни. Пуля прошла насквозь, задела артерию и сломала кость.

Ленинградская область Мужчины Дед Мороз
22 января 2025, 12:47
Издевался над животными и грозился избить детей. В Стерлитамаке задержали треш-блогера
Pixabay
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Полицейские задержали треш-блогера из Стерлитамака. Информацию 360.ru подтвердили в пресс-службе регионального МВД.

«В ходе мониторинга Сети был выявлен контент противоправного характера, создававшийся на платформе одной из социальных сетей жителем города», - рассказали в полиции.

Блогера задержали и доставили в отделение полиции. На мужчину составили административный протокол, который передадут в суд.

«Сотрудники полиции в целях дачи правовой оценки изучают другие публикации гражданина», - добавили в пресс-службе.

Как сообщило издание ufa1.ru , подписчиков у блогера было не так много - всего 110 человек. Мужчина записывает видео, где угрожает избить детей, издевается над животными и оскорбляет военнослужащих. Юрист Дмитрий Черкасов рассказал, что к нему обратились множество жителей Стерлитамака, которые попросили изолировать треш-блогера от общества.

Ранее суд в Москве заочно арестовал блогера Сергея Косенко , бросавшего младенца в сугроб. Ему предъявили обвинение в невыполнении родительских обязанностей и покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью ребенка.

Дети Блогеры Животные Полиция
22 января 2025, 12:25
Огонь охватил бытовки на северо-востоке Москвы
360.ru
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Пожар произошел на стройке в Алтуфьевском районе Москвы, на объекте загорелись несколько трехэтажных бытовок. Об этом сообщил источник 360.ru в экстренных службах.

ЧП произошло в Путевом проезде. На появившихся в распоряжении 360.ru кадрах видно, что пламя охватило несколько строений. Есть угроза того, что огонь перекинется на соседние конструкции.

«Происходит загорание трех бытовок», - рассказал собеседник 360.ru.

Огнеборцы потушили пожар, его площадь составила 45 «квадратов». По предварительным данным, в результате никто не пострадал.

Ранее на стройке недалеко от станции метро «Терехово» вспыхнули металлоконструкции. Пожар произошел около жилого комплекса «Остров», площадь возгорания составила примерно 100 квадратных метров. Огнеборцы оперативно потушили огонь, в результате ЧП никто не пострадал.

Пожары Москва
22 января 2025, 10:26
Здание загорелось у станции «Лосиноостровская». На место прибыл пожарный поезд
Пресс-служба МЧС
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В Бабушкинском районе на северо-востоке Москвы загорелось административное здание. Об этом сообщил источник 360.ru.

Открытое горение заметили в двухэтажной постройке на Хибинском проезде, 3Бс6, близ железнодорожной станции «Лосиноостровская». К тушению огня привлекли пожарный поезд, от него проложили магистральную линию, работает три водяных ствола.

«Люди эвакуируются», - добавил источник.

Информации о пострадавших не поступало. Пожару присвоили первый ранг сложности.

Рано утром 22 января на стройке близ жилого комплекса «Остров» загорелись конструкции. Огонь распространился на 100 квадратных метров. На место ЧП прибыли спасатели, пожар потушили. Сведений о пострадавших также не поступало.

Пожары Заводы Эвакуации Москва
22 января 2025, 08:40
Бывшая помощница экс-губернатора Самарской области отдала мошенникам рекордную сумму
РИА «Новости»
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Телефонные мошенники выманили у россиянки рекордную сумму. Об этом сообщил в своем Telegram-канале полковник полиции в отставке, член Общественного экспертного совета МВД РФ Алексей Трифонов.

Источники сообщили, что потерпевшей стала бывшая помощница экс-губернатора Самарской области Владимира Артякова Ольга Серова.

Трифонов подчеркнул, что аферисты вынудили женщину отдать им 350 миллионов рублей и 800 тысяч долларов.

Отставной полковник полиции назвал эти суммы рекордными.

Пенсионерка пришла в банк и заявила о желании получить деньги, сообщил Telegram-канал Baza. Сотрудники два дня убеждали 71-летнюю женщину не снимать средства, но она была непреклонна.

Главное управление региональной безопасности Московской области ранее сообщило о новой схеме мошенников. Жителям Подмосковья присылают уведомления о якобы необходимом участии в коллегии присяжных заседателей, а для отказа просят пройти по ссылке.

Уголовное дело МВД РФ Мошенничество Деньги

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