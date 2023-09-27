Мужчина разбил светильник на эскалаторе в московском метро
В Москве на станции метро «Охотный ряд» мужчина ехал по эскалатору и внезапно решил продемонстрировать свои боксерские навыки. Ударом правой руки он снес светильник. Злоумышленника задержали, сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.
По информации ведомства, 36-летний мужчина намеренно разбил плафон, а также две лампы, которые были внутри.
«Действия фигуранта квалифицированы по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации („Вандализм“)», - уточнили в ведомстве.
Возмещение ущерба взяла на контроль прокуратура московского метрополитена.
Ранее москвич разбил створку турникета при входе на станции метро «Щукинская». Против него возбудили уголовное дело.
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