Мужчина разбил створку турникета на станции метро в Москве
На станции метро «Лермонтовский проспект» в Москве мужчина, не захотевший платить за проезд, разбил створку стеклянного турникета. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичной прокуратуры.
По информации ведомства, злоумышленник попытался проникнуть в метрополитен бесплатно, за другим пассажиром, но не успел. Тогда он раздвинул створки, прошел на станцию, а после повернулся и разбил одну из них.
Подозреваемого задержали, вину он признал. Также выяснилось, что мужчина совершил это преступление, будучи условно осужденным за покушение на мошенничество и грабеж.
Действия злоумышленника будут рассматривать как вандализм по статье 214 Уголовного кодекса Российской Федерации.
Ранее мужчина разбил стеклянную створку турникета на станции «Щелковская» в московском метро.