16 января 2024, 17:36

Мужчина разбил створку турникета на станции метро в центре Москвы

Global Look Press
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Безбилетник разбил створку турникета на станции метро «Маяковская» в Москве и скрылся с места происшествия. Его удалось быстро найти по камерам видеонаблюдения. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МВД.

По данным ведомства, в начале января в вестибюле станции метро «Маяковская» 29-летний мужчина умышленно разбил створку турникета. Нарушителя попытался остановить другой пассажир, однако он успел скрыться с места происшествия.

Оперативники в кратчайшие сроки установили личность подозреваемого и задержали его по месту жительства на Планерной улице в Москве. Мужчину доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело о вандализме. В отношении подозреваемого избрали меру принуждения в виде обязательства о явке.

Ранее в Москве аналогичное происшествие произошло на станции метро «Царицыно».

Метро Метро Москвы Москва
16 января 2024, 16:16
Уголовное дело возбудили из-за прорыва трубы с кипятком в Нижнем Новгороде
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Сотрудники управления Следственного комитета России по Нижегородской области возбудили уголовное дело из-за коммунальной аварии в столице региона. Об этом сообщила пресс-служба областного СУ СК.

Утром 16 января в Нижнем Новгороде прорвало трубу с кипятком на Студеной улице.

«Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей)», - указали в ведомстве.

Пресс-служба отметила, что из-за коммунальной аварии пострадали несколько человек. Они получили ожоги разной степени тяжести, сейчас людям оказывают медицинскую помощь. Данные о количестве пострадавших пока уточняют.

Следователи СК осматривают место ЧП и ведут другую работу, чтобы выяснить причины случившегося.

Генеральный директор «Теплоэнерго» Илья Халтурин сообщил «360», что последствия прорыва горячей воды устранят в течение дня. Всем получившим ожоги компенсируют моральный и физический вред, заверил руководитель организации.

Коммунальные аварии Следственный комитет России
16 января 2024, 15:48
Декорация рухнула на рабочего в Большом театре
РИА «Новости»
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Оператора сцены Большого театра госпитализировали после того, как его придавило декорацией. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Рабочий пострадал из-за падения декорации к опере Рихарда Вагнера «Лоэнгрин», которую ставят в Большом театре в рамках сотрудничества с нью-йоркской Metropolitan Opera. Мужчину доставили в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой.

По предварительным данным, конструкцию уронил на сотрудника его коллега - мастер сцены. После случившегося в театре начали внутреннюю проверку. Появилась версия о непреднамеренном причинении вреда здоровью, однако ее сейчас детально разбирают, поскольку технику безопасности могли нарушить оба работника.

В 2021 году в Большом театре погиб артист , на которого на глазах у зрителей опустилась декорация во время оперы «Садко». Мужчина скончался от удара по голове до приезда врачей.

Больницы Театры Москва
16 января 2024, 15:34
Массовая авария произошла в Татарстане, столкнулись 15 грузовиков
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На трассе М-7 под Казанью произошла массовая авария с участием 15 грузовиков. После ДТП образовалась огромная пробка, водители больше двух часов ждут, когда появится возможность преодолеть этот участок дороги. Об этом сообщил RT.

У города Мамадыш затруднено движение транспорта. В районе села Нижние Яки образовался затор по направлению к Казани. Пробку протяженностью в девять километров зафиксировали и на трассе М-7 в районе Высокой горы.

По данным пресс-службы МЧС Татарстана, в регионе объявили штормовое предупреждение. Вечером 16 января и днем 17 января на территории республики ожидается сильный ветер с порывами до 17-22 метров в секунду. Из-за сильной метели видимость на дорогах понизится до 500 метров.

В начале января в Новгородской области произошло массовое ДТП , в котором столкнулись порядка 50 автомобилей.

Казань ДТП
16 января 2024, 14:40
«Бросался как зверь и угрожал». Таксист напал на машину с инвалидом в Москве
РИА «Новости»
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В Москве таксист набросился на другого участника движения, на машине которого был инвалидный знак. Нападавший ударил по стеклу, потребовал открыть дверь, а после швырнул в автомобиль бутылку. Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил доложить о расследовании этого происшествия, сообщила пресс-служба СК.

Пострадавшая рассказала «360», что она ехала по главной дороге, а таксист двигался по периферии на большой скорости. Женщина посигналила ему, чтобы он притормозил.

«Он не собирался останавливаться. Я ему второй раз посигналила и поняла, что он не будет останавливаться. Я притормозила и пропустила его», - уточнила она.

Однако мужчина, нарушив правила ПДД, проехал вперед и заблокировал путь женщине, после чего вышел из своего автомобиля.

«Стал бросаться просто как зверь на лобовое стекло водителя. Угрожал. Что-то кричал на своем языке. Показывал средний палец. Потом вернулся в свою машину, достал бутылку с какой-то жидкостью и бросил мне в лобовое стекло», - рассказала потерпевшая.

Хотя на ее автомобиле был инвалидный знак, а в салоне находился пассажир преклонного возраста - 88-летняя мама владелицы транспорта, мужчину это нисколько не смутило. Женщины направлялись в Боткинскую больницу на медицинские процедуры.

Собеседница «360» обратилась по факту произошедшего в полицию. Оперативники нашли нарушителя правопорядка в тот же день и вечером сообщили потерпевшей, что его задержали.

Кроме того, пострадавшая позвонила в поддержку агрегатора такси, чтобы пожаловаться на поведение водителя. Однако ей заявили, что машина за ними не числится. Позже они связались с женщиной вновь и попросили отправить копию заявления в полицию, чтобы разобраться, но она отказалась предоставлять документ.

Правоохранительные органы уже взяли ситуацию на контроль и активно занялась расследованием.

«Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства», - подчеркнули в СК.

Уголовное дело Москва

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