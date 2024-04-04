Мужчина пытался вытащить девушку за ногу из кабинки канатной дороги в Сочи

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На кадрах видно, как неизвестный мужчина пытается вытащить сопротивляющуюся девушку из кабинки канатной дороги. Причина - якобы фальшивый ски-пасс, сообщили авторы публикации. Предположительно, мужчина является охранником курорта «Роза Хутор». Однако администрация курорта заявила, что это не соответствует действительности, а в конфликте должна разбираться полиция.

«Полицейскими пункта полиции Красная поляна УВД по городу Сочи по выявленной публикации проводится проверка», - заявили в пресс-службе ГУМВД России по региону.

Туристам рекомендовали покупать летние туры на отдых в Сочи заранее. Ближе к лету цены вырастут из-за динамического ценообразования.