Мужчина пытался потушить Вечный огонь на Поклонной горе в Москве

В ведомстве уточнили, что ночью 18 ноября злоумышленник на Поклонной горе вылил из пластиковой бутылки жидкость в Вечный огонь, чтобы потушить его. Затем вандал повредил и раскидал возложенные венки.

Против мужчины возбудили уголовное дело о повреждении мемориалов, увековечивающих память погибших при защите Отечества или его интересов в период Великой Отечественной войны.

Вскоре суд решит вопрос об аресте подозреваемого. Расследование уголовного дела взяла на контроль прокуратура.

На днях две студентки прикурили сигареты от Вечного огня в Волгограде. Их поступок попал на камеру видеонаблюдения. К девушкам подошли полицейские и задержали их на месте.