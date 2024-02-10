Мужчина пытался напасть на двух девочек в Ростове-на-Дону
Неизвестный мужчина в Ростове-на-Дону попытался напасть на двух несовершеннолетних девочек. Полиция объявила нападавшего в розыск, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Ростовской области.
«В отдел полиции… поступило сообщение местной жительницы, что неизвестный гражданин следовал за двумя детьми в подъезд многоквартирного дома, <…> предварительно поджидав девочек у входа», - рассказали в ведомстве.
В подъезде мужчина попытался применить к детям насилие, однако девочки закричали, и мужчина сбежал. Полиция устанавливает личность нападавшего и обстоятельства произошедшего. Мужчину объявили в розыск.
Семилетнюю девочку попытались похитить во дворе дома в Стерлитамаке. Следователи установили, что это 18-летний местный житель.