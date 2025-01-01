01 января 2025, 15:16

Мужчина провалился под лед при катании на «ватрушке» на северо-западе Москвы

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Днем 1 января в столичном районе Строгино 50-летний местный житель едва не погиб, решив покататься на тюбинге неподалеку от аллеи «Дорога жизни». Об этом сообщил источник 360.ru.

Очевидцы позвонили в спасательную службу в 14:10. Они рассказали, что неуправляемую «ватрушку» вынесло в реку, а сидевший в ней человек оказался в воде. Мужчина держался за льдину и мог утонуть.

Прибывшие на вызов спасатели достали пострадавшего. С кровотечением и травмой головы его увезли на машине скорой помощи.

Ранее 13-летний подросток в Новом Уренгое скатился на тюбинге прямо под колеса большегруза. Мальчик скончался на месте.

В министерстве благоустройства Подмосковья призвали кататься на «ватрушках» в специально оборудованных местах , только тогда это зимнее развлечение может быть безопасным.

Москва
01 января 2025, 06:01
Башня из Lego рухнула на людей в США
Freepik
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Десять человек получили различные травмы при обрушении высокой инсталляции из конструктора Lego в городе Пибоди в Массачусетсе. ЧП произошло на праздничном шоу в честь Нового года, сообщил телеканал NBC.

Четырехметровая конструкция в виде гигантского аркадного автомата рухнула из кубиков Lego в одном из торговых центров, когда запускались воздушные шары. Пострадали шесть детей и четверо взрослых. Восемь из них доставили в госпиталь.

Очевидцы рассказали, что большие детали Lego рассыпались по торговому залу. Некоторые из присутствующих на празднике не растерялись и стали воровать кубики.

Ранее вертолет врезался в радиобашню в городе Хьюстон в американском штате Техас. Информации о погибших или пострадавших в результате ЧП не поступало.

США Дети Обрушения Новый год
01 января 2025, 03:52
Набитая пиротехникой машина заискрилась после ДТП в Красногорске
РИА «Новости»
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В Красногорске произошло ДТП с участием машины, груженой пиротехникой. После столкновения фейерверки пришли в действие и начался салют. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Авария случилась на Волоколамском шоссе. После столкновения машина загорелась. Пламя добралось до фейерверков, и прямо на дороге начался салют. Очевидцы сообщили о закрытии движения в сторону Московской области.

Власти и экстренные службы не сообщали о ДТП в Красногорске. По данным сервиса «Яндекс Пробки» , на Волоколамском шоссе движение затруднено на двух участках у пересечения с улицами Жуковского и Речной.

В новогоднюю ночь в Москве произошел смертельный пожар. На втором этаже дома по улице Бирюлевской загорелась одна из комнат захламленной квартиры. Один человек погиб.

В Тюмени пьяный водитель Lada устроил ДТП с тремя машинами на улице 30 лет Победы.

«Газета.ru» сообщила, что он выехал на полосу встречного движения.

Красногорск ДТП
01 января 2025, 03:04
Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на юге Москвы
РИА «Новости»
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Один человек погиб при пожаре в квартире в девятиэтажном доме по улице Бирюлевская на юге Москвы. Об этом 360.ru сообщил источник в экстренных службах столицы.

Спасатели прибыли на вызов в многоквартирный дом, где на втором этаже произошло возгорание в одной из квартир. Само здание газифицировано.

На площадке в подъезде заметили плотное задымление. Спасатели проложили магистральную рабочую рукавную линию, чтобы подготовить звено газодымозащитников (ГДЗС) к работе.

В процессе ликвидации пожара выяснилось, что пострадавшая квартира была сильно захламлена. Возгорание возникло в одной из комнат на площади четыре квадратных метра. Внутри спасатели обнаружили погибшего человека.

Кроме того, группы направили, чтобы проверить верхние этажи.

Ранее на юге Москвы при пожаре в квартире пострадал мужчина , получивший 60% ожогов тела.

Спасатели Смертность Пожары Скорая помощь Москва
01 января 2025, 01:16
Масштабная проверка мигрантов прошла в центре Петербурга
РИА «Новости»
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Полиция вышла в новогоднюю ночь с миграционным рейдом на улицы Петербурга. У иностранцев проверяют документы, а подозрительных лиц отправляют в отделы сообщила «Фонтанка».

Сотрудники ГАИ останавливают автомобили, чтобы провести проверку на наличие оружия или запрещенных наркотических веществ.

По данным 78.ru , МВД Петербурга организовало проверку в целях безопасности. Согласно неофициальным данным, около тысячи человек уже доставили в отделы.

Также проезд транспорта перекрыли с 18:00 в Центральном и Адмиралтейском районах. Запрет будет действовать до 05:00 1 января. Официального комментария от МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пока не поступало.

Правоохранители ранее наведались с рейдами в рестораны Петербурга для выявления нарушений санитарных норм. Проверки прошли в рамках расследования уголовного дела об отравлении посетителей. Нарушения миграционного законодательства выявили в 11 заведениях.

Санкт-Петербург Задержания Мигранты Запреты Полиция

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