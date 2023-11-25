Мужчина пропал в Лосином острове после ссоры с подругой

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«В его рабочей машине обнаружили записку: „Я в лесу. Простите!“», - рассказал он.

Сейчас поисками 23-летнего молодого человека занимаются правоохранители и волонтеры «Лиза Алерт». Для этого они задействовали квадрокоптер и служебную собаку.

Мужчина был одет в черную куртку, темно-зеленые кроссовки и темно-серый спортивный костюм. Рост пропавшего - 180 сантиметров, у него темно-русые волосы и зеленые глаза. Обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее в Подмосковье нашли мертвым молодого человека с аутизмом, который потерялся по пути домой. Последний раз юношу видели живым в районе Наро-Фоминска. О его гибели стало известно 11 ноября.