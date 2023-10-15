Мужчина приковал жену наручниками в клубе в Москве и не смог их снять

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Как стало известно, мужчина купил наручники для жены в секс-шопе, после чего пара отправилась отдыхать в клуб в центре Москвы. Однако ключи от них остались дома, поэтому освободить девушку без посторонней помощи не получилось.

Медицинская помощь по факту произошедшего не потребовалась. Подробности уточняются. На место выехали специальные службы для оказания помощи.

Ранее пенсионер из Санкт-Петербурга подал в суд на секс-шоп из-за сломанной игрушки.