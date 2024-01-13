Мужчина при загадочных обстоятельствах пропал в Екатеринбурге

В материале уточнили, что пропавшему 27 лет, 12 января он вышел из дома в Солнечном микрорайоне города и направился в сторону Екатеринбургской кольцевой автомобильной дороги (ЕКАД). Зачем именно мужчине потребовалось туда идти - неизвестно. После этого его никто не видел, на связь с близкими он не выходит.

«Очень добрый, отзывчивый парень, никогда раньше не пропадал. Он больше домашний. Работал с детьми, вел секцию баскетбола», - рассказала подруга исчезнувшего.

В день пропажи на мужчине была черная куртка, серые спортивные штаны, темно-зеленая шапка и темно-коричневые зимние ботинки. Его приметы: рост 183 сантиметра, темно-русые волосы, серо-голубые глаза, нормальное телосложение.

Ранее в Московской области пропала пенсионерка. В день исчезновения она поехала в деревню Каширу на электричке. Позже она позвонила дочери и рассказала, как неизвестный мужчина напал на нее, ударил по голове и силой посадил в машину.